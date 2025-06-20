Hazine ve Maliye Bakanlığı Harekete Geçti! İstanbul'daki Hastaneler ve Eğitim İçin Flaş Hamle

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İslam Kalkınma Bankası, İstanbul’daki kamu hastanelerinin depreme karşı güçlendirilmesi ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımları için 740 milyon dolarlık uzun vadeli finansman anlaşması imzaladı. Bakan Şimşek, 2025’te kamu sektörüne 3 milyar dolarlık dış finansman sağlandığını duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Harekete Geçti! İstanbul'daki Hastaneler ve Eğitim İçin Flaş Hamle
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile İstanbul’daki kamu hastanelerinin depreme karşı güçlendirilmesi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki eğitim altyapısının iyileştirilmesi için 740 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’ne kamu hastanelerinin yeniden yapımı ve güçlendirilmesi için 500 milyon euro, Milli Eğitim Bakanlığı’na ise afetlere dirençli ve kapsayıcı eğitim yatırımları için 165 milyon dolar kaynak sağlanacak.

TAM 740 MİLYON DOLAR TUTARINDA...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul’daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımları için İslam Kalkınma Bankası ile 740 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzaladık. Böylece 2025 yılında kamu sektörü uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 3 milyar dolar uzun vadeli ve uygun maliyetli dış finansman sağladı,” dedi. Şimşek, bu anlaşmaların Türkiye’nin ekonomisine ve sürdürülebilir kalkınma programına duyulan güvenin göstergesi olduğunu vurguladı.

Ayrıca, İKB’nin yakın zamanda İller Bankası’na, deprem sonrası yeniden inşa çalışmaları için 150 milyon euro ve kent içi ulaşım projeleri için 50 milyon euro olmak üzere toplam 200 milyon euro finansman sağlaması planlanıyor. 2025 başından itibaren kamu sektörüne sağlanan dış finansman 3 milyar dolara, deprem bölgesi için toplam finansman ise 6,5 milyar dolara ulaştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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