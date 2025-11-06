Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı! Vergi ve Harçlarda İndirim Olacak mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı sunumda önemli bir açıklama yaparak, vergi ve harçlarda güncelleme yapılırken artık yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerinin dikkate alınacağını duyurdu.

2026 BÜTÇESİ KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLÜYOR

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon gündeminde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, TÜİK, BDDK, SPK, SEDDK ve Kamu İhale Kurumu gibi birçok önemli kurumun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları da bulunuyor.

VERGİ VE HARÇLARDA İNDİRİM OLACAK MI?

Sunumunda vergi politikalarına dair yeni yaklaşımı açıklayan Bakan Şimşek, “Vergi ve harçlardaki güncellemelerde yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini esas alacağız. Bu oranlar, bütçe imkanları çerçevesinde daha düşük düzeyde uygulanabilir.” ifadelerini kullandı.

KUR KORUMALI MEVDUAT’TAN ÇIKIŞ BAŞARIYLA YÖNETİLİYOR

Bakan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminden çıkış sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, “24 Ekim 2025 itibarıyla 171 milyar liraya gerileyen KKM bakiyesinin yıl sonunda 5 milyar liranın altına inmesini bekliyoruz.” dedi.

RİSK PRİMİ 250 BAZ PUANIN ALTINA GERİLEDİ

Türkiye ekonomisine yönelik risk algısının da iyileştiğini vurgulayan Şimşek, “Finansal istikrarımız güçlendikçe ülkemize yönelik risk primi geriliyor. Program öncesinde 700 baz puana kadar çıkan risk primimiz, 250 baz puanın altına düştü.” açıklamasında bulundu.

2026’DA BÜTÇE AÇIĞI HEDEFİ YÜZDE 3,5

Bütçe hedeflerine de değinen Şimşek, 2026 yılı için bütçe açığının milli gelire oranla yüzde 3,5 seviyesinde hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, faiz hariç harcamalarda 2025 yılına kıyasla 0,7 puanlık bir artış öngörüldüğünü ifade etti.

'TASARRUF TEDBİRLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR'

Tasarruf politikalarına ilişkin bilgiler de paylaşan Bakan Şimşek, “Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi aracılığıyla 257 kamu idaresini yakından izliyoruz. Şu ana kadar bin 958 harcama biriminde denetim yaptık ve raporları Cumhurbaşkanlığı ile ilgili kurumlara sunduk.” dedi.

Kaynak: AA-İHA