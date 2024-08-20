Hazine, İki İhalede 16,9 Milyar Lira Borçlandı

İlk ihalede, 7 yıl (2429 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 23,53 oldu.

Nominal teklifin 10 milyar 650 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 275 milyon lira, net satış 4 milyar 257,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 401 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 9 yıl (3332 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,10 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 26,88, birleşik faiz yüzde 28,68 oldu.

Nominal teklifin 32 milyar 495,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 885 milyon lira, net satış 4 milyar 142,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 11 milyar 760 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede 16 milyar 899,9 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA