Hazine Haftaya Tahvil İhalesi Düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta 1 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. 8 Ağustos'taki ihalede, 1 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, ABD doları cinsi devlet tahvili doğrudan satılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 1 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Ağustos Perşembe günkü ihalede, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, ABD doları cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.
Kaynak: AA