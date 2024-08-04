Hazine Haftaya Tahvil İhalesi Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta 1 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. 8 Ağustos'taki ihalede, 1 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, ABD doları cinsi devlet tahvili doğrudan satılacak.

Hazine Haftaya Tahvil İhalesi Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 1 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Ağustos Perşembe günkü ihalede, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, ABD doları cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

Kaynak: AA

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