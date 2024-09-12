Hazine Düğmeye Bastı Alışverişte Yeni Dönem Başlıyor: Büyük Cezası Var
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni bir taslak düzenleme hazırlığında olduğunu duyuran Prof. Dr. Şenol Babuşcu, bu düzenlemenin 7 bin TL ve üzeri ödemelerde banka veya kredi kartı kullanımını zorunlu kılacağını açıkladı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı ve Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı olan Babuşcu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, düzenlemenin sadece vergi mükelleflerini değil, mükellef olmayan kişileri de kapsayacağını belirtti.
Babuşcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bu taslak düzenleme tebliğ haline gelirse, artık her kim olursa olsun, 7.000 TL ve üzeri ödemelerini banka ya da kredi kartıyla yapmak zorunda kalacak. Örneğin, kamu kurumunda çalışan bir memur, evine aldığı 20.000 TL'lik buzdolabını banka ya da kredi kartı ile ödemek zorunda olacak. Aynı şekilde bir akademisyen, evindeki kütüphanesi için aldığı 10.000 TL'lik kitabı yine banka ya da kredi kartıyla ödeyecek.
USULSÜZLÜK CEZASI VERİLECEK
Babuşcu, mevcut düzenlemelerde yalnızca vergi mükellefi olan kişiler arasındaki 7.000 TL üzerindeki işlemlerin banka ya da kredi kartı ile yapılması gerektiğini hatırlatarak, yeni düzenlemenin mükellef olmayan kişileri de kapsayacağını ve kurala uymayanlara özel usulsüzlük cezası uygulanacağını belirtti.