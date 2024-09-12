Hazine Düğmeye Bastı Alışverişte Yeni Dönem Başlıyor: Büyük Cezası Var

Babuşcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu taslak düzenleme tebliğ haline gelirse, artık her kim olursa olsun, 7.000 TL ve üzeri ödemelerini banka ya da kredi kartıyla yapmak zorunda kalacak. Örneğin, kamu kurumunda çalışan bir memur, evine aldığı 20.000 TL'lik buzdolabını banka ya da kredi kartı ile ödemek zorunda olacak. Aynı şekilde bir akademisyen, evindeki kütüphanesi için aldığı 10.000 TL'lik kitabı yine banka ya da kredi kartıyla ödeyecek.