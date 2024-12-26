Hazine Düğmeye Bastı: 250 Personel Alınacak! Şartlar Belli Oldu

SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Giriş sınavı, farklı fakülte mezunları için ayrı tarihler ve yöntemlerle yapılacak:

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları, 10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde klasik usulde sınava girecek.

Mühendislik fakültesi mezunları için sınav, 10 Mayıs 2025 tarihinde test usulüyle gerçekleştirilecek.

Her iki sınav da Ankara’da yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, daha sonra sözlü sınava çağrılacak.

İlan metninde, adayların sınava başvuru koşulları, başvuru şekli ve sınav detaylarına ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verildiği belirtildi.