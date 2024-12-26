Hazine Düğmeye Bastı: 250 Personel Alınacak! Şartlar Belli Oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, kadrosunu güçlendirmek için 250 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu.
Kaynak: AA
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 250 kişilik kontenjanın 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarından, 50'si ise mühendislik fakültesi mezunlarından seçilecek.
BAŞVURULAR DETAYLARI AÇIKLANDI
Adaylar, başvurularını 7-16 Nisan 2025 tarihleri arasında Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesi (https://www.hmb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.
SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU
Giriş sınavı, farklı fakülte mezunları için ayrı tarihler ve yöntemlerle yapılacak:
Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları, 10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde klasik usulde sınava girecek.
Mühendislik fakültesi mezunları için sınav, 10 Mayıs 2025 tarihinde test usulüyle gerçekleştirilecek.
Her iki sınav da Ankara’da yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, daha sonra sözlü sınava çağrılacak.
İlan metninde, adayların sınava başvuru koşulları, başvuru şekli ve sınav detaylarına ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verildiği belirtildi.