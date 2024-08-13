Hazine, 43.2 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 devlet tahvili ihalesinde 43 milyar 198,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine, 43.2 Milyar Lira Borçlandı

İlk ihalede, 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 12,66 oldu.

Nominal teklifin 40 milyar 663,9 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 14 milyar 962 milyon lira, net satış 16 milyar 526,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 26 milyar 456,7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 16 milyar liralık satış yapıldı.

NET SATIŞ 6 MİLYAR 672 BİN

İkinci ihalede, 4 yıl (1547 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 30,18, bileşik faiz yüzde 32,45 oldu.

Nominal teklifin 11 milyar 908,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 88,6 milyon lira, net satış 6 milyar 672 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 80,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı. Hazine, böylece 2 ihalede toplam 43 milyar 198,2 milyon lira borçlandı.

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Kaynak: AA

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