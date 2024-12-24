Hayvanlara Yaptığı Zulümler Karşılıksız Kalmadı: Dev Firma Sonunda İflas Etti! Özür Diledi
Hayvanat bahçeleri ve dev akvaryumlarıyla bilinen SeaQuest, iflas bayrağını çekti. Dev firma, hayvan ölümleri ve hayvanların kafeslerden kaçmasıyla sık sık gündeme geliyordu.
Kaynak: The New York Times
Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçeleri ve dev akvaryumlarıyla tanınan SeaQuest, hayvan ölümleri nedeniyle uzun süredir eleştirilerin odağındaydı. Şirketin birçok tesisi inceleme altındayken, firma sonunda iflasını açıkladı.
100 HAYVAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Las Vegas, California, Minnesota, Utah ve New Jersey'de egzotik ve yabani hayvan türlerini barındıran tesislere sahip olan SeaQuest, onlarca skandalla anılmıştı. The New York Times, New Jersey'deki Woodbridge Mall'da bulunan tesislerinde 2019 ile 2023 yılları arasında yaklaşık 100 hayvanın öldüğünü ve bazı hayvanların kafeslerinden kaçtığını rapor etmişti.
Ağustos ayında şirketin kurucularından ve CEO'larından Vince Covino'nun istifası, SeaQuest'in hayvanları ve halkı riske attığı gerekçesiyle uzun süredir eleştiri yapan hayvan hakları grupları tarafından memnuniyetle karşılandı.
İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ
İflas başvurusunda, SeaQuest'in varlıklarının 1 milyon doların altında, borçlarının ise 10 milyon doların üzerinde olduğu belirtildi. Şirket, basına yaptığı açıklamada, kurulduğundan bu yana 21 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirtirken, Covino'nun liderliğinde yapılan "hataları" kabul etti. Ancak, şirket temsilcilerinin yorum taleplerine yanıt vermediği bildirildi.