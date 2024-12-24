Hayvanlara Yaptığı Zulümler Karşılıksız Kalmadı: Dev Firma Sonunda İflas Etti! Özür Diledi

Ağustos ayında şirketin kurucularından ve CEO'larından Vince Covino'nun istifası, SeaQuest'in hayvanları ve halkı riske attığı gerekçesiyle uzun süredir eleştiri yapan hayvan hakları grupları tarafından memnuniyetle karşılandı.

İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ

İflas başvurusunda, SeaQuest'in varlıklarının 1 milyon doların altında, borçlarının ise 10 milyon doların üzerinde olduğu belirtildi. Şirket, basına yaptığı açıklamada, kurulduğundan bu yana 21 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirtirken, Covino'nun liderliğinde yapılan "hataları" kabul etti. Ancak, şirket temsilcilerinin yorum taleplerine yanıt vermediği bildirildi.