Hayvancılık Alarm Veriyor: Kesim Durdu, Ette Yeni Zam Dalgası Kapıda

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği’ne (TÜSEDAD) göre, Türkiye genelinde etkili olan şap hastalığı hayvancılıkta ciddi zararlara yol açtı. Sektörü sadece bugün değil, önümüzdeki birkaç yılı da etkilemesi beklenen hastalık nedeniyle besi hayvanlarında yaklaşık yüzde 30, süt sığırlarında ise yüzde 20 oranında kayıp öngörülüyor.

KIRMIZI ET PİYASASINDA ARZ KRİZ

Yaşanan kesimler sonrası ülkede önemli ölçüde dana sıkıntısı baş gösterdi. Bu durum, geçtiğimiz ay itibarıyla yükselişe geçen kırmızı et fiyatlarının artışını hızlandırdı. Dana karkas kesim fiyatları eylül ayına kıyasla 125 liraya varan artışlarla 600 lira seviyesine yaklaşırken, kasaplarda kıyma ve kuşbaşı fiyatları da tüketiciyi zorlamaya başladı.

BURSA’DA KESİM ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ

Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 13 Aralık tarihli yeni kesim fiyatlarını duyurdu. Buna göre, 14 Kasım’da açıklanan önceki tarifeye kıyasla 400 kilogram ve üzerindeki holstein cinsi danaların karkas kesim ücretleri 80 lira artarak 460 liradan 540 liraya çıktı.

Holstein cinsi danalarda tüm ağırlık gruplarında benzer artışlar görüldü. Kesim ücretleri; 250 kilogram ve altı hayvanlarda 440 liraya, 251-350 kilogram arasındakilerde 500 liraya, 351-400 kilogram aralığında olanlarda ise 520 liraya yükseldi.

Holstein dışındaki dana ırklarında ise artış 85 lira olarak kaydedildi. Bu grupta kesim fiyatları, 250 kilogram ve altındaki hayvanlardan 400 kilogram ve üzerindekilere kadar 475 lira ile 575 lira arasında değişmeye başladı.

‘KESİLECEK HAYVAN KALMADI’

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tunca, yaşanan sürecin fiyatlara doğrudan yansıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hayvan yokluğundan fiyatlar yükseliyor. Hayvanlar şaptan kesime gidince piyasaya arz fazla oldu ve kırmızı et fiyatları bir süre stabil kaldı. Şimdi hayvan dışardan geliyor. Yeterli hayvan gelmeyince ve yerli hayvan talebi karşılayacak ölçüde olmayınca kırmızı et fiyatları yükselişe geçti.”

Kaynak: İHA