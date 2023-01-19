Hayati uyarı: Yapmayanların emekli maaşı daha düşük yatacak

Eğer 2000 yılından önceki bir tarih için borçlanma imkanınız varsa mutlaka bunu değerlendirmeniz tavsiye ediliyor. Öyle ki, 2000 yılı öncesi tarihler için bütçeniz elveriyorsa tavan ücret üzerinden borçlanmak yapılacak en mantıklı iş. Bu yöntemler ile borçlanma yapan vatandaşların emekli aylıklarında yüzde 70'e varan artışlar gözüküyor.