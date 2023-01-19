Hayati uyarı: Yapmayanların emekli maaşı daha düşük yatacak
EYT'li olsun ya da olmasın, bunları yapmayan emeklilerin maaşları daha düşük olacak. Siz de emekli maaşınızın daha yüksek olmasını istiyorsanız bu hataları yapmayın.
İleri yaşlara gelmiş milyonlarca vatandaş emekli maaşı ile yaşamak zorunda. Yaşları sebebiyle herhangi bir iş bulmakta zorlanan, sağlık durumu el vermeyen milyonlarca emekli, emekli aylığının hayat pahalılığı karşısında düşük kalmasından şikayetçi. Peki emekli maaşını yüksek almanın yolları neler? Bu soruyu SGK uzmanı Özgür Kaya yanıtladı ve emeklilere daha yüksek maaş alabilmeleri için kritik tüyoları verdi.
BORÇLANMANIN MAAŞA ETKİSİ NE?
Zorunlu bir hizmet olan askerlik ya da kadınların gerçekleştirdiği doğum gibi hadiseler nedeniyle borçlanma anayasal bir hak olarak vatandaşlara sunuluyor. Ancak bu hak kullanılırken oldukça dikkatli olmak gerekiyor.
Eğer 2000 yılından önceki bir tarih için borçlanma imkanınız varsa mutlaka bunu değerlendirmeniz tavsiye ediliyor. Öyle ki, 2000 yılı öncesi tarihler için bütçeniz elveriyorsa tavan ücret üzerinden borçlanmak yapılacak en mantıklı iş. Bu yöntemler ile borçlanma yapan vatandaşların emekli aylıklarında yüzde 70'e varan artışlar gözüküyor.
EMEKLİLİĞE YAKIN ÇALIŞMANIN MAAŞA ETKİSİ VAR MI?
SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olması fark etmeksizin son 3,5 yılda SGK’ya tavandan (22 bin 72 lira 50 kuruştan) kazanç bildiren vatandaşlar, (geçmişi hep asgari ücret olsa bile) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığında 20-25 lira artış hakkı elde ediyor. 3,5 yıl boyunca tavan tutardan kazanç bildiren çalışanların maaşlarında 1000-1100 lira artık yaşanacak.