Hayat Pahalılığı Bel Büküyor: Açlık sınırı 34 Bin Liraya Dayandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Nisan 2026 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ve güncel piyasa fiyatları üzerinden yapılan hesaplamalar, temel yaşam maliyetlerindeki sert yükselişi ortaya koydu.

BİSAM’a göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesini tanımlayan açlık sınırı 33 bin 369 lira olarak hesaplandı. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırıysa 109 bin 630 liraya ulaştı.

EN BÜYÜK PAT SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE

Araştırma, dört kişilik bir ailenin yalnızca mutfak masrafları için günlük 1.112 lira harcama yapmak zorunda olduğunu ortaya koydu. Bu harcamada en büyük payı süt ve süt ürünleri alırken, onu sebze-meyve ile et, yumurta ve bakliyat grubu izledi.

YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE MALİYET HESABI

Raporda ayrıca, bireylerin yaş ve cinsiyetine göre değişen beslenme maliyetlerine de dikkat çekildi. Buna göre sağlıklı bir yaşam için aylık gıda harcaması 15-18 yaş arası bir genç için 9 bin 370 lira, yetişkin bir erkek için 9 bin 131 lira, yetişkin bir kadın için 8 bin 767 lira ve 4-6 yaş arası bir çocuk için 6 bin 101 lira olarak hesaplandı. Raporda, artan maliyetler nedeniyle özellikle çocuklar ve gençler için kritik öneme sahip besin gruplarına erişimin zorlaştığı vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi