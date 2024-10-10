Havayolu Devinden Ucuz Bilet Kampanyası: Bu Tarihleri Kaçırmayın
Dev havayolu şirketi Pegasus, yurt dışı seyahat yapmayı planlayanlar için özel bir indirim kampanyası başlattı. Tatil yaparken yolculuğunuzu ucuza getirin, bu tarihlere dikkat.
Kaynak: Haber Merkezi
Ucuz bilet fırsatları sunulan bu kampanya, 10-11 Ekim 2024 tarihlerinde geçerli olacak ve yalnızca belirli hatlardaki uçuşlarda geçerli olacak. Pegasus'un yaptığı açıklamaya göre, kampanya kapsamında biletler 9€ ve vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Pegasus, 10-11 Ekim tarihlerinde satışı yapılacak ve 1 Kasım 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuşlarda geçerli olacak kampanya ile ilgili detayları paylaştı. Kampanya, Pegasus BolBol üyelerine özel olarak düzenlendi. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Pegasus'un resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden biletlerini satın alabilir. Kampanyaya dahil olan uçuşlar sadece Pegasus'un taşıdığı direkt uçuşlar olup, diğer havayolu şirketleri ile ortak yapılan uçuşlar kapsam dışı bırakıldı.
KAMPANYA ŞARTLARI BELLİ OLDU
Kampanya süresi boyunca bilet alan yolcular, ekstra 5 Euro karşılığında kabin bagajı ve yine 5 Euro ile 12 kg uçak altı bagaj hakkı kazanabiliyor. Light Paket bilet alan yolcular, 10 Euro ek ücret ödeyerek biletlerini Süper Eko pakete yükseltebilecekler.
250 BİN KOLTUK KAMPANYASI
Kampanya, sadece seçili yurt dışı uçuşlarda ve toplam 250.000 koltuk ile sınırlı olacak. Kıbrıs uçuşları kampanyaya dahil edilmezken, belirtilen hatlar dışında yapılan biletlemeler bu fırsattan yararlanamayacak. Pegasus BolBol üyeliği olmayanların ise bu avantajlardan faydalanabilmesi için ücretsiz üye olmaları gerekiyor.