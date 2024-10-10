Havayolu Devinden Ucuz Bilet Kampanyası: Bu Tarihleri Kaçırmayın

Ucuz bilet fırsatları sunulan bu kampanya, 10-11 Ekim 2024 tarihlerinde geçerli olacak ve yalnızca belirli hatlardaki uçuşlarda geçerli olacak. Pegasus'un yaptığı açıklamaya göre, kampanya kapsamında biletler 9€ ve vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Pegasus, 10-11 Ekim tarihlerinde satışı yapılacak ve 1 Kasım 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuşlarda geçerli olacak kampanya ile ilgili detayları paylaştı. Kampanya, Pegasus BolBol üyelerine özel olarak düzenlendi. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Pegasus'un resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden biletlerini satın alabilir. Kampanyaya dahil olan uçuşlar sadece Pegasus'un taşıdığı direkt uçuşlar olup, diğer havayolu şirketleri ile ortak yapılan uçuşlar kapsam dışı bırakıldı.