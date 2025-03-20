Havalimanlarında Yeni Dönem: Uçaklarda Artık Tamamen Yasaklandı

Bu düzenleme, Air Busan, Asiana Airlines ve Korean Air başta olmak üzere birçok Asya merkezli havayolu şirketi tarafından uygulanmaya başlandı.

Havacılık güvenliğini artırmak amacıyla dünya genelindeki otoriteler, uçakta taşınması yasak olan powerbank'ler için belirli kriterler oluşturdu:

100 Wh’ye kadar olan powerbank’ler: El bagajında taşınabilir ve genellikle uçuş sırasında kullanılabilir.

100 Wh - 300 Wh arasındaki powerbank’ler: El bagajında taşınabilir, ancak çoğu havayolu bu cihazların sayısını bir adetle sınırlandırır ve uçuş sırasında kullanımını yasaklar.