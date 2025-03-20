Havalimanlarında Yeni Dönem: Uçaklarda Artık Tamamen Yasaklandı
Güney Kore’de bir uçakta taşınabilir şarj cihazından kaynaklanan yangın, havacılık sektörünü harekete geçirdi. Asya’daki birçok havayolu şirketi, uçuş güvenliğini artırmak için uçaklarda powerbank kullanımını yasakladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Güney Kore’nin Gimhae Havalimanı’ndan kalkışa hazırlanan Air Busan’a ait Airbus A321 tipi uçakta, bir yolcunun powerbank’inin aniden alev alması paniğe neden oldu. Olayın ardından 169 yolcu ve 7 mürettebat hızlı bir şekilde tahliye edilirken, yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bu olayın ardından havacılık otoriteleri, taşınabilir şarj cihazlarının uçakta taşınmasına yönelik yeni güvenlik kuralları belirleme kararı aldı.
UÇAKTA KULLANIMI KISITLANDI
Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, powerbank’lerin uçakta taşınmasına ilişkin yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre, taşınabilir şarj cihazlarının kabin bagajı bölmelerinde bulundurulması yasaklandı. Yolcular yalnızca el bagajlarında powerbank taşıyabilecek ancak uçuş sırasında bu cihazları kullanmaları kesinlikle yasak olacak.
Bu düzenleme, Air Busan, Asiana Airlines ve Korean Air başta olmak üzere birçok Asya merkezli havayolu şirketi tarafından uygulanmaya başlandı.
Havacılık güvenliğini artırmak amacıyla dünya genelindeki otoriteler, uçakta taşınması yasak olan powerbank'ler için belirli kriterler oluşturdu:
100 Wh’ye kadar olan powerbank’ler: El bagajında taşınabilir ve genellikle uçuş sırasında kullanılabilir.
100 Wh - 300 Wh arasındaki powerbank’ler: El bagajında taşınabilir, ancak çoğu havayolu bu cihazların sayısını bir adetle sınırlandırır ve uçuş sırasında kullanımını yasaklar.
300 Wh’yi aşan powerbank’ler: Genellikle uçakta taşınması yasaktır. Bu cihazlar tehlikeli madde sınıfında kabul edilir ve yalnızca kargo bölümünde taşınabilir. Ancak birçok havayolu, tamamen yasaklama yoluna gitmektedir.
Yeni düzenlemelerin ardından havayolu firmaları, yolcuları seyahat öncesinde powerbank kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeye başladı. Havacılık uzmanları, bu tür önlemlerin uçuş güvenliğini artıracağını vurguluyor.