Havalimanlarında Yeni Dönem: 19 Yıldır Yasaktı Artık Tamamen Serbest Olacak

2006'DAN BERİ YASAK UYGULANIYOR

Kısıtlamalar, 2006'nın Kasım ayında yürürlüğe girmişti. Yasak, İngiliz polisinin İngiltere’den ABD ve Kanada’ya giden yedi uçakta içecek şişelerine gizlenen sıvı patlayıcıları infilak ettirmeye yönelik bir saldırı planını açığa çıkarmasından sonra yürürlüğe girmişti. Bu kurallar sadece İngiltere'deki havalimanlarında değil, Türkiye ve Avrupa Birliği de dahil dünya genelinde birçok ülkede güvenlik nedeniyle yasaklanmıştı.