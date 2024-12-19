Havalimanlarında Yeni Dönem: 19 Yıldır Yasaktı Artık Tamamen Serbest Olacak
Havalimanlarında yeni dönem için düğmeye basıldı. Uluslararası Havayolu Taşımacıları Birliği Başkanı Willie Walsh, Dünya genelinde 19 yıldır uygulanan uçaklarda sıvı taşıma yasağının kaldırılabileceğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Uçak yolcularını uzun yıllardır zorlayan sıvı kısıtlaması, tarihe karışacak. Uluslararası Havayolu Taşımacıları Birliği (IATA) Başkanı Willie Walsh, yeni nesil güvenlik tarayıcılarının gelişmesiyle birlikte uçaklarda sıvı taşıma kısıtlamasının kalkabileceğini açıkladı.
Walsh'a göre, bilgisayarlı tomografi (CT) tarayıcılarındaki gelişmeler sayesinde, el bagajlarındaki sıvıların daha detaylı ve güvenli bir şekilde taranması mümkün hale geldi. Bu durum, 2006'dan beri devam eden ve yolcuları oldukça zorlayan 100 ml sıvı sınırı kuralının yeniden değerlendirilmesine yol açtı.
ZORUNLULUK ORTADAN KALKACAK
Sıvı kısıtlamasının kalkması, uçak yolcuları için büyük bir rahatlama olacaktır. Artık yolcular, kozmetik ürünlerini, içeceklerini ve diğer sıvı maddelerini daha büyük boyutlarda yanlarında taşıyabilecekler. Ayrıca, güvenlik kontrol noktalarındaki uzun kuyruklar ve elektronik cihazları çıkarma zorunluluğu da ortadan kalkacak.
2006'DAN BERİ YASAK UYGULANIYOR
Kısıtlamalar, 2006'nın Kasım ayında yürürlüğe girmişti. Yasak, İngiliz polisinin İngiltere’den ABD ve Kanada’ya giden yedi uçakta içecek şişelerine gizlenen sıvı patlayıcıları infilak ettirmeye yönelik bir saldırı planını açığa çıkarmasından sonra yürürlüğe girmişti. Bu kurallar sadece İngiltere'deki havalimanlarında değil, Türkiye ve Avrupa Birliği de dahil dünya genelinde birçok ülkede güvenlik nedeniyle yasaklanmıştı.
YASAK NE ZAMAN KALKACAK?
Walsh, sıvı kısıtlamasının ne zaman tamamen kaldırılacağı konusunda net bir tarih vermese de, bu yönde önemli adımlar atıldığını belirtti. Havalimanlarının yeni nesil tarayıcılarla donatılması ve ilgili düzenlemelerin yapılması gibi süreçlerin tamamlanması gerekiyor.