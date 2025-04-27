Havalimanı Olmadan Milyonlarca Turisti Ağırlayan 5 Ülke: Akın Akın Gidiyorlar
Dünyada 195 ülke bulunmasına rağmen, hepsinin bir havalimanına sahip değil. Özellikle Avrupa’da bazı küçük ülkeler, sınırları içinde havalimanı bulunmamasına rağmen her yıl milyonlarca turisti kendine çekmeyi başarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüzölçümlerinin küçük olması ve coğrafi şartların havalimanı inşasına elverişli olmaması, bu ülkelerde hava trafiğinin doğrudan yapılamamasının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.
YILDA MİLYONLARCA KİŞİYİ AĞIRLIYOR
İşte Avrupa’da havalimanı bulunmayan ve yılda milyonlarca ziyaretçi ağırlayan 5 ülke:
VATİKAN ŞEHİR DEVLETİ
Dünyanın en küçük devleti olan Vatikan, yalnızca 764 kişilik nüfusuna rağmen her yıl 6 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyor. Sadece 0,44 kilometrekarelik bir alana sahip olan bu dini merkez, bir havalimanına sahip değil. Ancak Papa için özel olarak kullanılan bir helikopter pisti bulunuyor. Vatikan’a seyahat etmek isteyenler, Roma’daki Ciampino Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra yaklaşık 45 dakikalık bir kara yolculuğuyla ulaşabiliyor. Sistine Şapeli, Aziz Petrus Bazilikası ve Raphael’in eserleri gibi kültürel zenginlikleriyle Vatikan, dünyanın dört bir yanından turistleri kendine çekmeye devam ediyor.
MONAKO
Fransa'nın güney kıyısında yer alan Monako, 2,08 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en küçük ikinci ülkesi. Kendi havalimanı bulunmayan Monako’ya ulaşım için en yakın nokta Nice Côte d'Azur Havalimanı. Bu havalimanından Monako’ya araçla yaklaşık 40 dakikada varılabiliyor. Göz alıcı yat limanları, lüks kumarhaneleri ve Formula 1 Monaco Grand Prix’si gibi etkinlikleriyle ünlü olan prenslik, havalimanı eksikliğine rağmen dünyanın en cazip destinasyonları arasında yer alıyor.
SAN MARİNO
İtalya'nın kuzeyinde yer alan San Marino, dünyanın en eski cumhuriyetlerinden biri olma unvanını taşıyor. Kendi havaalanı bulunmayan bu küçük ülkeye ulaşmak için, Rimini kentindeki Federico Fellini Uluslararası Havalimanı tercih ediliyor. Buradan San Marino'ya arabayla yaklaşık 30 dakikada ulaşmak mümkün. Orta Çağ’dan kalma kaleleri, dar taş sokakları ve etkileyici şehir manzaralarıyla San Marino, tarih ve kültür meraklılarının uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor.
LİHTENŞTAYN
İsviçre ile Avusturya arasında sıkışmış olan Lihtenştayn, 160 kilometrekarelik alanı ile Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri. Kendi havalimanı bulunmayan Lihtenştayn’a en yakın havaalanı İsviçre’deki Altenrhein Havalimanı. Bu havalimanından ülkeye yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla ulaşılabiliyor. Ayrıca Balzers kasabasında yalnızca özel uçuşlara hizmet veren bir helikopter pisti de mevcut. Alpler'in etkileyici manzaraları, Vaduz Kalesi ve doğa yürüyüşleri, Lihtenştayn’ı doğaseverler için cazip bir destinasyon haline getiriyor.
ANDORRA
İspanya ile Fransa arasında konumlanan Andorra, Pirene Dağları'nın kalbinde yer alıyor. Dağlık arazisi nedeniyle bir havalimanı inşa edilemeyen ülkede, en yakın hava ulaşımı İspanya’daki Andorra–La Seu d'Urgell Havalimanı üzerinden sağlanıyor. Buradan Andorra’ya arabayla 35 dakikada ulaşmak mümkün. Kayak merkezleri, vergi avantajları ve doğa turizmiyle tanınan Andorra, özellikle kış aylarında turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.