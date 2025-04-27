Havalimanı Olmadan Milyonlarca Turisti Ağırlayan 5 Ülke: Akın Akın Gidiyorlar

LİHTENŞTAYN

İsviçre ile Avusturya arasında sıkışmış olan Lihtenştayn, 160 kilometrekarelik alanı ile Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri. Kendi havalimanı bulunmayan Lihtenştayn’a en yakın havaalanı İsviçre’deki Altenrhein Havalimanı. Bu havalimanından ülkeye yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla ulaşılabiliyor. Ayrıca Balzers kasabasında yalnızca özel uçuşlara hizmet veren bir helikopter pisti de mevcut. Alpler'in etkileyici manzaraları, Vaduz Kalesi ve doğa yürüyüşleri, Lihtenştayn’ı doğaseverler için cazip bir destinasyon haline getiriyor.

ANDORRA

İspanya ile Fransa arasında konumlanan Andorra, Pirene Dağları'nın kalbinde yer alıyor. Dağlık arazisi nedeniyle bir havalimanı inşa edilemeyen ülkede, en yakın hava ulaşımı İspanya’daki Andorra–La Seu d'Urgell Havalimanı üzerinden sağlanıyor. Buradan Andorra’ya arabayla 35 dakikada ulaşmak mümkün. Kayak merkezleri, vergi avantajları ve doğa turizmiyle tanınan Andorra, özellikle kış aylarında turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.