Havale ve EFT Yaparken Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Cezası Büyük

BANKA HESABINDA BİR ANDA 23 MİLYON LİRA GÖRDÜ

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşayan bir vatandaş, doğalgaz faturasını ödemek için mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde gözlerine inanamadı. Hesabında tam 23 milyon 16 bin 393 TL gibi devasa bir bakiye olduğunu fark etti.

Vatandaş, durumu hemen bankaya bildirip parayı iade ederek sorunu çözüme kavuşturdu. Ancak bu olay, kaynağı belirsiz paralarla ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bir gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.