Havale ve EFT Yaparken Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Cezası Büyük
Banka hesabı olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Uzmanlar, banka hesabında bir anda yüklü miktarda para yatırıldığını gören vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemlerde banka hesaplarına bilinmedik kaynaklardan yüklü meblağların gönderilmesine ilişkin haberler sık sık gündeme geliyor. Ancak bu durum, çoğunlukla dolandırıcıların yeni yöntemlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.
Peki hesabınıza yüklü miktarda para yatırılırsa ne yapılmalı? Uzmanlar, bu paranın kesinlikle çekilmemesi ve hemen ardından da bankaya, emniyet güçlerine ve mümkünse savcılığa durumu bildirmek gerektiği konusunda uyarıyor.
Aksi halde, bu paranın arkasında dolandırıcılık veya yasa dışı bir faaliyet olma olasılığı yüksek. Hesabınıza yatan bu para, sizi farkında olmadan bir dolandırıcılık zincirinin parçası haline getirebilir.
BANKA HESABINDA BİR ANDA 23 MİLYON LİRA GÖRDÜ
Geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşayan bir vatandaş, doğalgaz faturasını ödemek için mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde gözlerine inanamadı. Hesabında tam 23 milyon 16 bin 393 TL gibi devasa bir bakiye olduğunu fark etti.
Vatandaş, durumu hemen bankaya bildirip parayı iade ederek sorunu çözüme kavuşturdu. Ancak bu olay, kaynağı belirsiz paralarla ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bir gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.
SON DÖNEMDE VAKALAR ARTIŞA GEÇTİ
Uzmanlar, özellikle kaynağı bilinmeyen yüklü miktarlarda paralar konusunda son derece dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor. Son yıllarda, sosyal medya platformları ve çevrimiçi bahis siteleri gibi alanlarda dolandırıcılık olaylarında artış gözleniyor. Bu sebeple, kullanıcıların hesaplarına gelen beklenmedik paralarla ilgili hemen harekete geçmesi büyük önem taşıyor.
ÇOK CİDDİ CEZALARI VAR
CNN Türk'te yer alan habere göre, Eğer hesabınızda beklenmedik bir yerden yüklü bir para görüyorsanız, bu paranın sanılandan daha büyük tehlikelere yol açabileceğini bilmek gerekiyor. Kaynağı belirsiz paraların, büyük cezai sorumluluklar doğuracağını ve bu nedenle en güvenli adımın, yetkililere hemen bilgi vermek gerektiği belirtiliyor.
Konuya ilişkin kritik uyarılarda bulunan avukat Fatma Kübra Karaoğulları, "Hesaptan para çekildiyse, örneğin internet bankacılığına girip bir havale EFT işlemi yapıldıysa artık bu kişinin hesabına giren o paradan habersiz olmadığı kabul görmüyor" diye konuştu.
FARKINDA OLMADAN DOLANDIRICILIK SUÇUNA KARIŞMIŞ OLABİLİRSİNİZ
Eğer hesabınıza gelen parayı sizi arayan kişilerin talimatıyla başka bir hesaba gönderirseniz, farkında olmadan bir dolandırıcılık suçuna dahil olabilirsiniz. Bu tür bir durumda, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlara karışma riskiyle karşı karşıya kalmamak için izlenmesi gereken bazı önemli adımlar bulunuyor.
"HESABA KİMDEN GELDİĞİ BELLİ OLMAYAN YÜKSEK MEBLAĞLI BİR PARA GELDİĞİNDE HEMEN HABER VERMEK GEREK"
Banka hesabına kaynağı belirsiz şekilde para aktarılan kişilerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Avukat Fatma Kübra Karaoğulları, ne yapılması gerektiğini şöyle anlattı:
Kişinin hesabına kendisine ait olmayan bir para geçtiğinde hele ki bu bir de yüksek meblağlı bir para ise muhakkak hem bankasına hem de kolluk birimlerine, mümkünse savcılığa bildirimde bulunarak bu paranın akıbetinin araştırılması ve sahibine iadesi için bir vatandaş olarak yükümlülüğünü yerine getirmesi önem arz ediyor. Bu ilerleyen aşamalarda böyle bir kaydın savcılığa böyle bir kaydın banka içerisine düşmüş olması da bu kişi hakkında bir soruşturma başlatıldığında kendisinin masumiyetine karine oluşturacaktır.