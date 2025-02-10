Havaların Soğuması Balık Tezgahlarını Vurdu! Fiyatları Rekor Arttı
Trabzon'da hava muhalefeti, balık fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Balıkçıların denize açılamaması nedeniyle tezgahlardaki fiyatlar arttı. Balıkçılar, ayrıca vatandaşın balığa olan talebinin düştüğünü belirtti.
Kaynak: AA
Kent genelindeki balık fiyatlarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkiindeki tezgahlarda, istavrit ve mezgitin kilogramı 150 TL, somon 250 TL, çinekop 350 TL, levrek 300-350 TL, hamsi 150 TL, palamut ise 175 TL'den satışa sunuluyor.
SOĞUK HAVA FİYATLARI YÜKSELTTİ
Balıkçı Onur Örseloğlu, soğuk ve yağışlı havaların balık fiyatlarını artırdığını söyledi. Sıcaklıkların biraz daha artmasının, avlanmayı olumlu etkileyebileceğini belirten Örseloğlu, "Vatandaş uygun fiyatlarla balık alıp yiyebilecek. Biz de havaların düzelmesini bekliyoruz, böylece herkes kazançlı çıkar" dedi.
Örseloğlu, Trabzon'da balığa olan ilginin iyi olduğunu belirterek, "Trabzonlu balıktan vazgeçmiyor. 2 kilogram alacak olan yine gelip 1,5 kilogram alıyor. Fiyatlar biraz değişiyor, ama bu bizim kontrolümüzde değil" şeklinde konuştu.
BALIK TALEBİ DÜŞÜŞTE
Balıkçı Emin Avcı, hava koşullarından dolayı balık talebinin azaldığını ifade etti. Avcı, "Hava muhalefetinden dolayı balık az geliyor. Tezgahlarımızda genellikle yetiştirme balıkları somon ve levrek bulunuyor. Balık az gelince fiyatlar da yükseliyor" dedi.
Vatandaşlardan Yaşar Keleş, somon balığını tercih ettiğini ancak fiyatların yüksek olduğunu belirtti. Keleş, "Fiyatlar pahalı, ama başka seçenek yok. Arada sırada alıyoruz. Önceden pazar günleri burası doluydu, şimdi ise daha sakin" dedi.