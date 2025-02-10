Havaların Soğuması Balık Tezgahlarını Vurdu! Fiyatları Rekor Arttı

SOĞUK HAVA FİYATLARI YÜKSELTTİ

Balıkçı Onur Örseloğlu, soğuk ve yağışlı havaların balık fiyatlarını artırdığını söyledi. Sıcaklıkların biraz daha artmasının, avlanmayı olumlu etkileyebileceğini belirten Örseloğlu, "Vatandaş uygun fiyatlarla balık alıp yiyebilecek. Biz de havaların düzelmesini bekliyoruz, böylece herkes kazançlı çıkar" dedi.

Örseloğlu, Trabzon'da balığa olan ilginin iyi olduğunu belirterek, "Trabzonlu balıktan vazgeçmiyor. 2 kilogram alacak olan yine gelip 1,5 kilogram alıyor. Fiyatlar biraz değişiyor, ama bu bizim kontrolümüzde değil" şeklinde konuştu.