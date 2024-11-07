Havalar Soğurken Araç Sahiplerine Uyarı Geldi: Basit Kontroller Hem Canınızı Hem Paranızı Koruyacak

Kış aylarında otomobillerin daha yoğun kullanılması ve ani hava değişimlerinin aracın lastiklerinden motor yağına kadar birçok parçasını olumsuz etkilediğini söyleyen Erdem, akü şarj oranının mutlaka kontrol edilmesini önerdi. Uzun süre araç kullanmayacakların akü kutup başlarını ayırması veya şarj cihazı kullanması gerektiğine dikkat çekti.

“Düşük lastik basıncı, yol tutuşunu ve güvenliği etkiler” diyen Erdem, soğuk havanın lastik basıncını hızla düşürdüğünü belirterek, sürücülerin haftada en az bir kez lastik basınçlarını kontrol etmelerini tavsiye etti. “TPMS sistemi olan araçlar bile doğru basınç değerlerinin girildiğinden emin olmalı. Ayrıca, kış lastiği kullanırken diş derinliği ve üretim tarihine de özen gösterilmeli” dedi.

Araçlardaki yağ ve sıvı kaçaklarının da sürücülere yüksek masraflar açabileceğini vurgulayan Erdem, soğuk havalarda sertleşen contaların kaçak riskini artırdığını ifade etti. “Park alanınızdaki zeminde yapışkan ya da farklı renkte sıvı bulursanız, soğutma sıvısı ya da motor yağı kaçağı ihtimalini düşünmelisiniz. Düşük sıvı seviyeleri, motorun ciddi hasar görmesine ve yüksek maliyetli tamiratlara yol açabilir. Kış etkilerini hissetmeden servis kontrolü yapmak bu nedenle önem taşıyor” şeklinde konuştu.