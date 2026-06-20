Havacılıkta Küresel Hamle: Türkiye ve Yeni Zelanda Arasında Dev Anlaşma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında hava ulaştırma ağını genişletecek yeni bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Anlaşmayla iki ülkenin hava yolu şirketlerine kritik bir küresel esneklik sağlandı.

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Havacılıkta Küresel Hamle: Türkiye ve Yeni Zelanda Arasında Dev Anlaşma
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, anlaşmanın, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ile Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg Lewis tarafından imzalandığı belirtildi.

5. TRAFİK HAKKI DÖNEMİ BAŞLIYOR

Anlaşmanın detayına ilişkin bilgi verilen paylaşımda, "Haftalık 14 frekans yolcu seferi hakkı korunurken, her iki ülkenin tayinli hava yolu işletmelerine, ileride belirlenecek ikişer ara noktada 5. trafik hakkı kullanabilme imkanı tanındı" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Türkiye'nin, güçlü altyapısı ve stratejik konumuyla küresel havacılıktaki merkez rolünü güçlendirmeye devam ettiği vurgulandı.

Uluslararası sivil havacılıkta "frekans", bir hava yolu işletmesinin iki ülke arasında belirli bir süre içinde (genellikle haftalık) gerçekleştirebileceği toplam sefer hakkını ifade ediyor. Bu haklar, ülkeler arasında imzalanan ikili hava ulaştırma anlaşmalarıyla belirleniyor.

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yeni Zelanda
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