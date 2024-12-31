Havacılık Sektöründe Deprem Etkisi Yaratacak İflas! Dünya Devi Tarihe Karışıyor

UÇUŞLAR PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDECEK

Silver Airways, iflas başvurusunun yolcular üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını vurguladı. Şirketin açıklamasına göre, tüm biletler geçerli olacak ve uçuşlar planlandığı gibi devam edecek.

Uçuş rezervasyonları, şirketin web sitesi ve diğer platformları üzerinden yapılabilecek. United Airlines ve JetBlue müşterileri, bağlı sadakat programları dahil, hizmetlerde herhangi bir kesinti yaşamayacak.