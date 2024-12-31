Havacılık Sektöründe Deprem Etkisi Yaratacak İflas! Dünya Devi Tarihe Karışıyor
ABD merkezli bölgesel havayolu şirketi Silver Airways, ekonomik zorluklarla başa çıkabilmek amacıyla iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla Güney Florida Bölgesi İflas Mahkemesi'ne Chapter 11 kapsamında iflas koruması başvurusu yaptığını duyurdu. Bu süreçte, ek sermaye sağlayarak finansal yapılarını yeniden düzenlemeyi ve sektördeki rekabet güçlerini artırmayı planladıklarını ifade etti.
UÇUŞLAR PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDECEK
Silver Airways, iflas başvurusunun yolcular üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını vurguladı. Şirketin açıklamasına göre, tüm biletler geçerli olacak ve uçuşlar planlandığı gibi devam edecek.
Uçuş rezervasyonları, şirketin web sitesi ve diğer platformları üzerinden yapılabilecek. United Airlines ve JetBlue müşterileri, bağlı sadakat programları dahil, hizmetlerde herhangi bir kesinti yaşamayacak.
Silver Airways, iflas koruması sürecini 2025'in ilk çeyreğinde tamamlamayı ve yeniden güçlenerek sektördeki yolculuğuna devam etmeyi planlıyor. Şirket, 13 yılı aşkın süredir güvenli, konforlu ve güvenilir seyahat deneyimleri sunduğunu hatırlatarak, müşteri memnuniyetinin öncelikli olacağını ifade etti.
MÜŞTERİLERİNE TEŞEKKÜR MESAJI
Silver Airways, müşterilerine şu mesajla teşekkür etti:
“Bize duyduğunuz güven ve sadakat için teşekkür ederiz. İş seyahatlerinizde, sevdiklerinize kavuştuğunuz anlarda ya da bir sahil kaçamağında sizlere eşlik etmekten gurur duyuyoruz. 2025 yılında da sizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.”