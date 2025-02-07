Havaalanı Güvenlik Şirketi İflas Etti: Türkiye Uçuşları İçin Tehlike Kapıda
Almanya’da iflas eden şirketlere bir yenisi daha eklendi. Havaalanı güvenlik hizmetleri sağlayan ESA Luftsicherheit & Service GmbH, mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Bu gelişmenin ardından en az altı Alman havaalanında güvenlik kontrolleri aksayabilir.
Kaynak: Artı49
Berlin merkezli ESA Luftsicherheit & Service GmbH, iflas işlemlerini resmen başlattı. Charlottenburg Bölge Mahkemesi, şirket için geçici iflas süreci başlatırken, avukat Sebastian Laboga’yı geçici iflas yöneticisi olarak atadı.
ESA Luftsicherheit & Service GmbH’nin yanı sıra, aynı gruba bağlı ESA Security Aviation GmbH & Co. KG de mali zorluklarla karşı karşıya. ESA Luftsicherheit GmbH’nin ana şirketi, Aralık 2024’te iflas başvurusunda bulunmuştu.
Bu gelişme, şirketin hizmet verdiği havaalanlarında görev yapan çalışanları ve seyahat eden yolcuları doğrudan etkileyebilir.
TÜRKİYE SEFERLERİ DE ETKİLENEBİLİR
ESA Luftsicherheit & Service GmbH, Dortmund, Paderborn/Lippstadt, Lübeck, Rostock-Laage, Sylt ve Friedrichshafen havaalanlarında güvenlik kontrollerinden sorumluydu.
TÜRKİYE UÇUŞLARI TEHLİKEDE
Ödeme güçlükleri nedeniyle şirketin 2024 yazında birçok sözleşmesi iptal edilmişti. Güvenlik hizmetlerindeki aksaklıkların, bu havaalanlarından Türkiye’ye yapılan uçuşları da etkileyebileceği belirtiliyor.