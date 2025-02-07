Havaalanı Güvenlik Şirketi İflas Etti: Türkiye Uçuşları İçin Tehlike Kapıda

TÜRKİYE SEFERLERİ DE ETKİLENEBİLİR

ESA Luftsicherheit & Service GmbH, Dortmund, Paderborn/Lippstadt, Lübeck, Rostock-Laage, Sylt ve Friedrichshafen havaalanlarında güvenlik kontrollerinden sorumluydu.

TÜRKİYE UÇUŞLARI TEHLİKEDE

Ödeme güçlükleri nedeniyle şirketin 2024 yazında birçok sözleşmesi iptal edilmişti. Güvenlik hizmetlerindeki aksaklıkların, bu havaalanlarından Türkiye’ye yapılan uçuşları da etkileyebileceği belirtiliyor.