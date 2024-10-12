Hava Yolu Devi 'Zor Durumdayız' Diyerek Duyurdu: 17 Bin Kişi İşsiz Kalacak! Sektörde Dengeler Değişiyor

ABD merkezli havacılık devi Boeing'in, iş gücünü yaklaşık yüzde 10 oranında azaltma planları bulunduğu bildirildi. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Kelly Ortberg, çalışanlara gönderdiği mesajda, Boeing'in zor bir dönemden geçtiğini ve uzun vadede rekabetçi kalabilmek ile müşterilere daha iyi hizmet sunabilmek için yapısal değişikliklerin gerekli olduğunu belirtti.

ŞİRKET ZORLUKLARLA SAVAŞIYOR

Ortberg, 777X programında yaşanan zorluklar, uçuş testlerinde yaşanan duraksamalar ve devam eden grevler nedeniyle teslimat takviminde gecikmeler yaşandığını ifade etti. İlk teslimatın artık 2026 yılında yapılmasının beklendiğini aktaran Ortberg, kalan 767 kargo uçağı siparişlerinin üretim ve teslimatının ardından ticari program üretimini 2027 yılında tamamlamayı planladıklarını da vurguladı. Bunun yanı sıra KC-46A tanker üretiminin de sürdüğünü kaydetti.