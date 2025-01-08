Hava Yolu Devi Yeni Yılın İlk Kampanyasını Duyurdu: Taksi Parasından Ucuza Biletler Satışa Çıktı

PAKET SEÇENEKLERİ DUYURULDU

Kampanya kapsamında yolcular, 9 dolar fark ödeyerek ‘EcoJet Paket’ avantajlarından yararlanabilirken, 32 dolar farkla daha esnek bir seçenek olan ‘Flex Paket’ ile bilet değişikliği ve kesintili iade hakkına sahip olabiliyorlar.

HAVAYOLU AĞI GENİŞLİYOR

AJet, Londra’dan Dubai’ye, Berlin’den Kahire’ye, Paris’ten Viyana’ya ve Bahreyn’e kadar geniş bir coğrafyada 54 farklı noktaya uçuş hizmeti sunuyor. Her geçen gün yurt dışı uçuş ağını büyüten AJet, seyahat severlere daha fazla destinasyon seçeneği sunmaya devam ediyor.