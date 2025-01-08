Hava Yolu Devi Yeni Yılın İlk Kampanyasını Duyurdu: Taksi Parasından Ucuza Biletler Satışa Çıktı
Hava yolu devi Ajet, çok uyguna bilet kampanyasını duyurdu. Seyahat edecek milyonları ilgilendiriyor…
Kaynak: Haber Merkezi
Hava yolu şirketleri, 2025 yılında da cazip bilet kampanyalarıyla yolculara avantajlı seyahat imkanlarını duyurmaya başladı. AJet, Türkiye çıkışlı ve varışlı uçuşlar için hazırladığı kampanyada, 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla ve 73 bin indirimli bilet satışa sundu.
KAMPANYANIN DETAYLARI BELLİ OLDU
AJet’in kampanyalı biletleri, 8-10 Ocak 2025 tarihleri arasında satışa sunulurken, bu biletlerle 3 Şubat - 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilebilecek. Yalnızca belirli tarihlerde geçerli olan bu fırsat, avantajlı fiyatlarla seyahat etmeyi planlayanlar için önemli bir fırsat sunuyor.
PAKET SEÇENEKLERİ DUYURULDU
Kampanya kapsamında yolcular, 9 dolar fark ödeyerek ‘EcoJet Paket’ avantajlarından yararlanabilirken, 32 dolar farkla daha esnek bir seçenek olan ‘Flex Paket’ ile bilet değişikliği ve kesintili iade hakkına sahip olabiliyorlar.
HAVAYOLU AĞI GENİŞLİYOR
AJet, Londra’dan Dubai’ye, Berlin’den Kahire’ye, Paris’ten Viyana’ya ve Bahreyn’e kadar geniş bir coğrafyada 54 farklı noktaya uçuş hizmeti sunuyor. Her geçen gün yurt dışı uçuş ağını büyüten AJet, seyahat severlere daha fazla destinasyon seçeneği sunmaya devam ediyor.
UCUZ BİLETLER NASIL SATIN ALINIYOR?
Kampanyalı biletler, yalnızca AJet’in resmi web sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satın alınabilecek.