Hava Yolu Devi Gemileri Yaktı: Sudan Ucuza Bilet Satış Dönemi Başladı! Elinizi Çabuk Tutun
Havayolu şirketi AJet, tüm yurt içi uçuşlar için 599 TL’den başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
AJet’in başlattığı kampanya kapsamında, Türkiye genelindeki 41 noktaya uygun fiyatlı seyahat imkanı sunulacak.
KAMPANYA DETAYLARI BELLİ OLDU
AJet'ten yapılan açıklamaya göre, kampanya 5 Şubat-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuşları kapsıyor. İndirimli biletlerin satın alımı ise yalnızca bugün ve yarın yapılabilecek.
Kampanya ile tüm yurt içi tek yön direkt uçuşlar için 111 bin bilet, vergi ve harçlar dahil 599 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
RAMAZAN AYINA ÖZEL FIRSAT
Avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini yalnızca AJet’in resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden temin edebilecek. Kampanyanın, Ramazan ayını da kapsamasıyla aile ziyaretleri ve tatil planları yapan yolcular için cazip bir fırsat sunduğu belirtiliyor
Uygun fiyatlı seyahat fırsatını kaçırmamak için yolcuların biletlerini bir an önce satın alması gerektiği vurgulanıyor.