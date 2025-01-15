Hava Yolu Devi Gemileri Yaktı: Sudan Ucuza Bilet Satış Dönemi Başladı! Elinizi Çabuk Tutun

AJet’in başlattığı kampanya kapsamında, Türkiye genelindeki 41 noktaya uygun fiyatlı seyahat imkanı sunulacak.

KAMPANYA DETAYLARI BELLİ OLDU

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, kampanya 5 Şubat-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuşları kapsıyor. İndirimli biletlerin satın alımı ise yalnızca bugün ve yarın yapılabilecek.

Kampanya ile tüm yurt içi tek yön direkt uçuşlar için 111 bin bilet, vergi ve harçlar dahil 599 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.