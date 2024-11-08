Hava Yolu Devi Gemileri Yaktı: Bilet Kampanyasının Detayları Belli Oldu

KAMPANYANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

8-10 Kasım tarihleri arasında satın alınabilecek olan 20 bin adet indirimli bilet, 20 Kasım - 15 Ocak tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Vergi ve harçlar dahil olarak sunulan bu “basic” biletler, yalnızca AJet’in resmi web sitesinden ve AJet Mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek.