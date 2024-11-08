Hava Yolu Devi Gemileri Yaktı: Bilet Kampanyasının Detayları Belli Oldu

Hava yolu devi Ajet, uygun fiyatlı bilet kampanyasını duyurdu. Bilet kampanyasının detayları açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Hava Yolu Devi Gemileri Yaktı: Bilet Kampanyasının Detayları Belli Oldu - Resim: 1

AJet, Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan uçuşlarda geçerli olacak özel indirimli bilet kampanyasını duyurdu.

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Hava Yolu Devi Gemileri Yaktı: Bilet Kampanyasının Detayları Belli Oldu - Resim: 2

FİYATLAR 499 LİRADAN BAŞLIYOR

Kampanya kapsamında, Çukurova Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen ve Esenboğa Havalimanı’na yapılacak uçuşlarda biletler, 499 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.

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Hava Yolu Devi Gemileri Yaktı: Bilet Kampanyasının Detayları Belli Oldu - Resim: 3

KAMPANYANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

8-10 Kasım tarihleri arasında satın alınabilecek olan 20 bin adet indirimli bilet, 20 Kasım - 15 Ocak tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Vergi ve harçlar dahil olarak sunulan bu “basic” biletler, yalnızca AJet’in resmi web sitesinden ve AJet Mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

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