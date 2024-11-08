Hava Yolu Devi Gemileri Yaktı: Bilet Kampanyasının Detayları Belli Oldu
Hava yolu devi Ajet, uygun fiyatlı bilet kampanyasını duyurdu. Bilet kampanyasının detayları açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
AJet, Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan uçuşlarda geçerli olacak özel indirimli bilet kampanyasını duyurdu.
FİYATLAR 499 LİRADAN BAŞLIYOR
Kampanya kapsamında, Çukurova Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen ve Esenboğa Havalimanı’na yapılacak uçuşlarda biletler, 499 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.
KAMPANYANIN DETAYLARI BELLİ OLDU
8-10 Kasım tarihleri arasında satın alınabilecek olan 20 bin adet indirimli bilet, 20 Kasım - 15 Ocak tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Vergi ve harçlar dahil olarak sunulan bu “basic” biletler, yalnızca AJet’in resmi web sitesinden ve AJet Mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek.