Hava Yolu Devi Fırsat Kapısını Açtı: 10 Bin Kişiyi İşe Alacak! Şartlar Açıklandı

Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines gibi markaları bünyesinde barındıran Lufthansa Grubu, 2025 yılına ilişkin istihdam hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU

Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı boyunca 1300 teknisyen, 2000 uçuş görevlisi ve 800 pilotun işe alınması planlanıyor. Yeni işe alımların önemli bir kısmının Almanya’da yapılacağı, toplam çalışan sayısının artırılması için bu yıl büyük bir istihdam hamlesi gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.