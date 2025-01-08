Hava Yolu Devi Fırsat Kapısını Açtı: 10 Bin Kişiyi İşe Alacak! Şartlar Açıklandı
Alman hava yolu devi Lufthansa Grubu, bu yıl yaklaşık 10 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines gibi markaları bünyesinde barındıran Lufthansa Grubu, 2025 yılına ilişkin istihdam hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.
KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU
Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı boyunca 1300 teknisyen, 2000 uçuş görevlisi ve 800 pilotun işe alınması planlanıyor. Yeni işe alımların önemli bir kısmının Almanya’da yapılacağı, toplam çalışan sayısının artırılması için bu yıl büyük bir istihdam hamlesi gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
350 BİN KİŞİ BAŞVURMUŞTU
Lufthansa Grubu, geçtiğimiz yıl 350 bin başvuru arasından 13 bin kişiye istihdam sağlayarak dikkat çekici bir işe alım performansı sergilemişti.
100 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR
Dünya genelinde 90 ülkede faaliyet gösteren Lufthansa Grubu, halihazırda 100 binden fazla çalışanıyla sektörün önde gelen işverenlerinden biri konumunda.