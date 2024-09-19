Hatice Kolçak: Rekor Kazandıracak

Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar karşısında yatırımcıların dikkatini çeken Kolçak, “Gümüş, şu anda altın ve dolara göre daha avantajlı bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Yüksek değerlenme potansiyeliyle gümüş, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor” dedi. Gümüşün, mevcut piyasa koşullarında yatırımcılara güvenli bir liman olarak fırsat sunduğunu belirten Kolçak, bu değerli metalin gelecekte büyük kazanç sağlayabileceğini işaret etti.