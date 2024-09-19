Hatice Kolçak: Rekor Kazandıracak
Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, rekor kazandıracak yöntemi açıkladı. Kolçak, piyasalardaki belirsizlikler ve yatırım fırsatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dolar, altın ve gümüş gibi yatırım araçlarını değerlendiren Kolçak, özellikle gümüşün gelecekte yatırımcılar için kazançlı bir seçenek olabileceğini vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar karşısında yatırımcıların dikkatini çeken Kolçak, “Gümüş, şu anda altın ve dolara göre daha avantajlı bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Yüksek değerlenme potansiyeliyle gümüş, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor” dedi. Gümüşün, mevcut piyasa koşullarında yatırımcılara güvenli bir liman olarak fırsat sunduğunu belirten Kolçak, bu değerli metalin gelecekte büyük kazanç sağlayabileceğini işaret etti.
Kolçak, gümüşün sadece yatırım aracı olarak değil, aynı zamanda endüstriyel kullanım alanlarının da geniş olduğunu belirtti. Kolçak, “Gümüş, hem endüstriyel talep hem de yatırımcı ilgisi açısından büyük bir büyüme potansiyeline sahip. Altın ve doların yanı sıra portföyde gümüşe yer vermek, riski azaltarak kazanç elde etme fırsatını artırır” ifadelerini kullandı.
Gümüşün, altına kıyasla daha hızlı değer kazanabileceğini söyleyen Kolçak, “Altın son dönemde hızla yükseldi, ancak gümüş bu yükselişin gerisinde kaldı. Bu da gümüş için önemli bir yükselme potansiyeli yaratıyor. Gümüş, yatırımcılara farklı ve kazançlı bir alternatif sunabilir” diyerek yatırımcılara bu fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulundu.
Kolçak’ın gümüşe ilişkin tavsiyeleri, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirerek riskleri azaltmalarına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Kolçak, "Gümüş, hem kısa hem de uzun vadede önemli bir yatırım fırsatı sunabilir. Yatırımcılar, gümüş gibi alternatif yatırım araçlarına yönelerek kazanç potansiyelini artırabilir" şeklinde konuştu.
Kolçak, "Konut satışlarında yeni bir rekor. TCMB konut fiyat endeksinde toparlanma. Birileri alıyor alıma gücü yetmeyenlere inat. Konut patladı almayın uzak durun faize gidin diyenleri dinleyenlerde hata yaptıklarını tarih gösterecek" ifadelerini kullandı