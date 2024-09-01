Hatice Kolçak Kısa Yoldan Zengin Olmanın Tüyosunu Verdi: Yatırım Yapan Rekor Kazanacak

Hatice Kolçak, altın ve dolar gibi geleneksel yatırım araçlarını bir kenara bırakarak, yatırımcıların gümüşe yönelmeleri gerektiğini belirtti. Kolçak, piyasaların belirsizliklerle dolu olduğu bu dönemde, gümüşün yatırımcılar için daha avantajlı bir seçenek olduğunu vurguladı. Kolçak, "Gümüş, şu anda altın ve dolara göre daha yüksek bir getiri potansiyeline sahip. Yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor" dedi.