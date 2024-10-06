Hatice Kolçak: Hazır Olun, Sürpriz Bir Yükseliş Olacak

KOLÇAK: SÜRPRİZ BİR YÜKSELİŞ BEKLİYORUM

Kolçak değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi:

“Amerika’da bir seçim var ve 5 Kasım’a da çok fazla bir zaman kalmadı. Tam 1 ay kaldı, bu durumda Amerika tarafında belirsizlik yaratıyor.

Piyasaları ne kadar fiyatlasak da belirsizlik seçim tarafında yaşanıyor. Kamala Harris bir miktar öne gelmiş gibi görünse de Trump son dakika golü atabilir. Bu arada Amerika’da liman grevi vardı, 45-50 bin kişi greve katıldı. Bununla ilgili geçici bir anlaşma yapıldı fakat net bir şey yok. Bu durumda lojistik riski yaratıyor ve bunun bitip bitmeyeceği de belli değil.

Ben sürpriz bir yükseliş bekliyorum, En çokta altının vereceği tepkiyi merak ediyorum çünkü altın bir savaş fiyatlaması içine dahil oldu mu olmadı mı durumunu pek ayıklayamadık. Ben hafta başından bu yanan verilere baktığım zaman buradaki yataylaşma ve fiyatların inmesi biraz dolar endeksinden kaynaklanıyor, faiz indirimlerinin ötelenmesinden kaynaklanıyor gibi geldi.

Eğer altın fiyatlarında bir kıpırdama olmazsa altında savaş fiyatlaması içine girdik diyebiliriz.”

Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.