Hatice Kolçak: Hazır Olun, Sürpriz Bir Yükseliş Olacak
Piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan piyasa uzmanı Hatice Kolçak, o yatırım aracına işaret ederek sürpriz bir yükseliş beklediğini açıkladı. İşte tüm ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de kasım ayında yapılacak seçimlerin etkisiyle piyasalarda yaşanan hareketlilik yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle Orta Doğu’daki gerilimlerle beraber altın fiyatlarında bir hareketlenme yaşanıyor.
Ekim ayının ilk gününe göre 6,23 TL artarak yüzde 0,21 değer kazanan gram altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Bugün gram altın 2.920 TL'den, ons altın ise 2.652 TL'den işlem görüyor.
Gram altın 2.920 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 4.673 TL’den alınırken, 4.776 TL’ye satılıyor. 22 ayar bilezik ise 2.279 TL’den işlem görüyor.
Piyasalara ilişkin kendi Youtube kanalından önemli değerlendirmelerde bulunan piyasa uzmanı Hatice Kolçak, sürpriz bir yükseliş beklendiğini açıkladı.
KOLÇAK: SÜRPRİZ BİR YÜKSELİŞ BEKLİYORUM
Kolçak değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi:
“Amerika’da bir seçim var ve 5 Kasım’a da çok fazla bir zaman kalmadı. Tam 1 ay kaldı, bu durumda Amerika tarafında belirsizlik yaratıyor.
Piyasaları ne kadar fiyatlasak da belirsizlik seçim tarafında yaşanıyor. Kamala Harris bir miktar öne gelmiş gibi görünse de Trump son dakika golü atabilir. Bu arada Amerika’da liman grevi vardı, 45-50 bin kişi greve katıldı. Bununla ilgili geçici bir anlaşma yapıldı fakat net bir şey yok. Bu durumda lojistik riski yaratıyor ve bunun bitip bitmeyeceği de belli değil.
Ben sürpriz bir yükseliş bekliyorum, En çokta altının vereceği tepkiyi merak ediyorum çünkü altın bir savaş fiyatlaması içine dahil oldu mu olmadı mı durumunu pek ayıklayamadık. Ben hafta başından bu yanan verilere baktığım zaman buradaki yataylaşma ve fiyatların inmesi biraz dolar endeksinden kaynaklanıyor, faiz indirimlerinin ötelenmesinden kaynaklanıyor gibi geldi.
Eğer altın fiyatlarında bir kıpırdama olmazsa altında savaş fiyatlaması içine girdik diyebiliriz.”
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.