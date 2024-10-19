Hatice Kolçak Gelecek Fırtınayı Duyurdu: En Az 100 Bin Lira Olacak

YouTube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kolçak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kira artışlarına dair açıklamalarına dikkat çekti.

Kolçak, mevcut kira sınırlamalarıyla ilgili yaptığı yorumda, "Enflasyon düşmüyor. Enflasyonun düşmemesinin ana nedeni kiralara getirilen yüzde 25 sınırlaması. Yani tam olarak diyor ki, kiralara zam sınırı getirmişlerdi yani ben yoktum o zaman demek istiyor, biz bunu kaldırdık diyor. Piyasa, bunu kaldırmamızla birlikte geçmiş yılların enflasyon farkını yansıtmaya başladılar ya da çalıştılar. Kiralar da yüzde 120 arttı. Kiralara yüzde 25 sınırı getirilmeseydi enflasyon hedefimize yaklaşacaktık" diye konuştu.

Ekonomist Hatice Kolçak, kira artışlarının önümüzdeki dönemde çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını öngörerek, bu yıl yaşanan yüzde 120’lik artışların, piyasa üzerindeki müdahalelerin bir sonucu olarak biriken baskılardan kaynaklandığını ifade etti.

"DEFALARCA KALDIRILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

Kira sınırının kalkmasına ilişkin konuşan Kolçak, kiralar için yapılan yeni düzenlemenin enflasyon için olumsuz sonuçlar doğuracağını ilk günden beri söylediğini hatırlatarak, "Bunun kaldırılması gerektiğini defalarca yayınlarımda söyledim" dedi.

"NİYE YAPTINIZ, PİYASAYI BOZDUNUZ"

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, mevcut kira krizine dair sert eleştirilerde bulundu. Kolçak, "Bunu biz yapmadık, yapılmış diyor zaten. Tamam. Böyle bir yanlışı niye yaptınız. Yanlış olduğunu zaman geçtikten sonra çıkıyorlar ve bu bir hataydı diyorlar. Hatayı siz o zaman yapmasaydınız. Niye yaptınız ki, bu kadar piyasayı bozdunuz. Şimdi bakın aslında sadece kira anlamında bozulmadı" diye konuştu.

"MAHKEMELER DOLUP TAŞTI"

Durumu daha da çarpıcı hale getiren sonuçlar olduğunu belirten Kolçak, "Bir kere mal sahipleri ve kiracıları karşı karşıya getirdiniz, üçüncü sayfa haberlerine düşürdünüz, mahkemeler doldu taştı, yok bilirkişiler çıktı, şuan davalar, davalar davalar. Halen devam eden davalar var. Kiracılar mal sahibinden, mal sahipleri kiracılardan nefret etti. O kadar nefret ettiler ki mal sahipleri mağdur oldular, kiracılar mağdur oldular. Mal sahipleri mağduriyetlerini yeni yapacak oldukları kontratlara yüksek kira, fahiş kira bedelleri ile yansıttılar. Kira kontratlarını zorlaştırdılar. Kira fiyatları aldı başını yürüdü gitti" ifadelerini kullandı.

"100 BİN LİRA KİRA ÇOK NORMAL OLACAK"

Uygun kirada oturanların rayiç değerleme sonrasında veya yeni bir eve taşınacakların karşılacakları büyük sıkıntılara ilişkin konuşan Kolçak, "Şuanda uygun fiyatlarla aranızda oturanlar varsa emin olun yeniden rayiç değerlemesi olduğunda veya yeni bir eve taşındığınızda haldır haldır, burnunuzdan fazla fazla gelecek, cebinizden çıkacak anlamına geliyor. Çünkü, bu sene kira fiyatlarında öyle bir artış var ki, yüzde 100'lerin üzerinde. Zaten diyor ki yüzde 120 kiralar arttı. Yani kira enflasyonu, kiralarda korkunç bir yükseliş var. Bir kaç yerde de bazı yazılar okudum. Şuan da İstanbul'da özellikle büyükşehirlerde kira fiyatlarında o kadar hızlı artış var ki, önümüzdeki sene 50 bin liraya belki kiralık yer bulunamayacak. 100 Bin Liralar normal olacak. O kadar büyük rakamlardan bahsediyoruz. Son gelen enflasyonda olduğu gibi yıllıkta da, aylıkta da en büyük etki konut tarafından geliyor. Konut tarafındaki maliyet artışı çekirdek enflasyonu negatif etkiliyor ve enflasyon düşmüyor. Aslında Mehmet Şimşek bunu söylüyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi