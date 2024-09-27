Hatice Kolçak: Büyük Tufana Hazır Olun
Ekonomist Hatice Kolçak, yatırımcılara yönelik yaptığı açıklamada gümüşün, altın ve dolara kıyasla daha yüksek kazanç fırsatları sunduğunu belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Hatice Kolçak, endüstriyel talebin etkisiyle gümüşün uzun vadede kazanç sağlamaya devam ettiğini ve yatırımcıların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini vurguladı.
Gümüşün Getiri Potansiyeli Yüksek Kolçak, gümüşün diğer yatırım araçlarına göre daha avantajlı olabileceğini ifade ederek, "Gümüş, şu an yatırımcılar için büyük kazanç fırsatları sunuyor. Yatırım portföylerinde mutlaka yer almalı" dedi. Piyasadaki belirsizlikler karşısında güvenli liman arayan yatırımcılar için gümüşün güçlü bir alternatif olduğunu belirtti.
"DAHA FAZLA KAZANDIRACAK"
Kolçak, gümüşün yalnızca bir yatırım aracı olmadığını, aynı zamanda sanayi sektöründe yaygın kullanımı sayesinde sürekli bir talep gördüğünü dile getirdi. Kolçak, "Gümüş, endüstriyel alanda büyük bir ihtiyaç. Bu talep de değerinin artmasına yol açıyor ve yatırımcılar için uzun vadede daha fazla kazanç sağlayacak" şeklinde konuştu. Endüstriyel talep, gümüşün cazibesini artırarak yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor.
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