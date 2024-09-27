Hatice Kolçak: Büyük Tufana Hazır Olun

Hatice Kolçak, endüstriyel talebin etkisiyle gümüşün uzun vadede kazanç sağlamaya devam ettiğini ve yatırımcıların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini vurguladı.

Gümüşün Getiri Potansiyeli Yüksek Kolçak, gümüşün diğer yatırım araçlarına göre daha avantajlı olabileceğini ifade ederek, "Gümüş, şu an yatırımcılar için büyük kazanç fırsatları sunuyor. Yatırım portföylerinde mutlaka yer almalı" dedi. Piyasadaki belirsizlikler karşısında güvenli liman arayan yatırımcılar için gümüşün güçlü bir alternatif olduğunu belirtti.