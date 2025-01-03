Hataylı Çiftçi, Tarlasını Seraya Çevirdi! Erkenci Hasat Zamanı, 50 Liraya Satıyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan çiftçi Servet Ertaş, 20 dönümlük tarlasını erkenci kabak üretimi için seraya dönüştürmeye başladı. Depremzede çiftçi, kış aylarında da üretim yapmayı hedefliyor ve mart ayında hasat etmeyi planladığı kabağı, kilosu 50 TL’den satışa sunmayı amaçlıyor.
Kaynak: İHA
Ertaş, erkenci kabak yetiştirmenin hedefiyle tarlasına sera kuruyor. Anayazı Mahallesi’nde bulunan tarlasında kabağın erken yetişebilmesi için sıcak tutacak bir ortam sağlamayı planlayan çiftçi, sera yapımına hızla devam ediyor. Kışın sert geçmesi beklendiği için, soğuktan korunması amacıyla sera kurulumu oldukça önem taşıyor.
20 DÖNÜM EKİLECEK
Servet Ertaş, "Kabak ekimine hazırlık yapıyoruz. Yaklaşık 20 dönüme kabak ekeceğiz ve ekim hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Yılbaşından sonra ekime başlayacağız ve mart ayında hasat etmeyi düşünüyoruz. Erken olduğu için erkenci kabak olacak. Bu yüzden sera yapmamız şart. Çünkü ortamın sıcak kalması gerekiyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, sera yapımında demir ve ip kullanarak, zorlu hava koşullarında çökmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.
Ertaş, kabağın hasadını gerçekleştirdikten sonra, erkenci ürün olmasından dolayı fiyatın biraz daha yüksek olacağını belirterek, "50 TL'den satmayı düşünüyoruz. Mart ayında ürünümüz erken olacağı için biraz pahalı olabilir, ancak bu da bizim için avantaj olacak" dedi.