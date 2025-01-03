Hataylı Çiftçi, Tarlasını Seraya Çevirdi! Erkenci Hasat Zamanı, 50 Liraya Satıyor

20 DÖNÜM EKİLECEK

Servet Ertaş, "Kabak ekimine hazırlık yapıyoruz. Yaklaşık 20 dönüme kabak ekeceğiz ve ekim hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Yılbaşından sonra ekime başlayacağız ve mart ayında hasat etmeyi düşünüyoruz. Erken olduğu için erkenci kabak olacak. Bu yüzden sera yapmamız şart. Çünkü ortamın sıcak kalması gerekiyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, sera yapımında demir ve ip kullanarak, zorlu hava koşullarında çökmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.