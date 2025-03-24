Hatay'da Hasat Başladı! Her Derde Şifa Oluyor, Kilosu 270 Liraya Satılıyor

ZAHTERİN FAYDALARI

Zahter, geniş kullanım alanıyla da dikkat çekiyor. Yılmaz, zahterin yemekten kozmetiğe, gıda takviyesinden saç bakımına kadar pek çok alanda kullanıldığını belirtti. Taze olarak salatalarda ve yemeklerde kullanılabilen zahter, kuru ya da salamura halinde de tüketilebiliyor. Zeytin ve zeytinyağı ile uyumlu bir lezzet sunan zahter, bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı olmaya devam ediyor.