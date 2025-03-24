Hatay'da Hasat Başladı! Her Derde Şifa Oluyor, Kilosu 270 Liraya Satılıyor
Hatay’ın Altınözü ilçesinde zahter hasat dönemi başladı. Türkiye’nin önemli zahter üretim merkezlerinden olan Altınözü’nde, bölgenin en değerli tarım ürünlerinden biri olan zahter, kilosu 270 TL’den alıcı buluyor.
Kaynak: DHA
Koz Kalesi’nde yoğun olarak yetiştirilen zahter, faydalarıyla dikkat çekiyor ve hem çiftçiler hem de emekçi kadınlar için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Doğada kendiliğinden yetişen ya da tarlalarda planlı olarak üretilen zahterler, bu yılki hasadın bereketli olduğunu gösteriyor. Tarladan toplanan zahter, yüksek fiyatlarla satılıyor.
KOOPERATİF KURULMASINI ÖNERDİ
Çiftçi Mehmet Ali Yılmaz, 25 dönüm alanda yetiştirdikleri zahterlerin hızla tüccarlar tarafından alındığını belirtti. Yılmaz, ilk günlerden itibaren yoğun bir talep gördüklerini ve bu yılki zahterin Türkiye genelinde dağıtılmaya başlandığını ifade etti. Ayrıca, bölgenin bu değerli ürününe sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, bir kooperatif kurulmasının önemine dikkat çekti.
Yılmaz, tarlasındaki güneş panelleriyle elektrik üreterek sulama sistemini çalıştırdığını belirterek, zahter hasadının ağustos ayına kadar süreceğini söyledi.
ZAHTERİN FAYDALARI
Zahter, geniş kullanım alanıyla da dikkat çekiyor. Yılmaz, zahterin yemekten kozmetiğe, gıda takviyesinden saç bakımına kadar pek çok alanda kullanıldığını belirtti. Taze olarak salatalarda ve yemeklerde kullanılabilen zahter, kuru ya da salamura halinde de tüketilebiliyor. Zeytin ve zeytinyağı ile uyumlu bir lezzet sunan zahter, bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı olmaya devam ediyor.