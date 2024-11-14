Hatay'da Bereketli Hasat Başladı: Yurt Dışına Kapış Kapış Satılıyor, Fiyatı 120 Liraya Yükseldi
Hatay’ın bereketli topraklarında yetiştirilen ve yurt dışına ihraç edilen çileğin sezonu, son hasatla birlikte sona erdi. Yılın ilk hasadında 40 TL’den alıcı bulan çileğin fiyatı, sezon sonunda 120 TL’ye kadar yükseldi.
Kaynak: İHA
Hatay, zengin ürün çeşitliliğiyle tanınırken, özellikle çileğiyle ünlü Yayladağı ilçesi bu üretimin merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Depremin ardından, afetzede çiftçiler üretime devam ederek yaralarını sarmaya çalışıyor. Yayladağı’nda üretilen ve kendine has lezzetiyle bilinen çilek, hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük talep görüyor.
120 LİRAYA ALICI BULUYOR
Tutlubahçe Mahallesi’nde son hasadını yapan çilek üreticisi Haldun Hastacı, yılın başından sonuna kadar verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek, çiftçiler için umut verici bir yıl olduğunu vurguladı. 6 yıldır çilek üretimi yapan Hastacı, "Sezon başında çilek 30-40 TL civarındaydı, şimdi ise 100-120 TL arasında alıcı buluyor. Bu yıl kalite ve verim açısından oldukça iyi bir sezon geçirdik" dedi.
ÜRETİM BU SEZON İYİ GEÇTİ
Sezonun başından itibaren çilek fiyatlarının yükseldiğini belirten bir diğer üretici Ömer İleri ise, "Çilek üreticiliği yaptığımız Yayladağı’nda sezon boyunca üretimimiz oldukça iyi geçti. Hasat, don vurana kadar devam edecek" şeklinde konuştu.
Hatay'da çilek üretimi, yerel çiftçilere önemli bir gelir kaynağı sağlarken, ürünlerin büyük bir kısmı yurt dışına ihraç ediliyor.