Hatay'da Bereketli Hasat Başladı: Yurt Dışına Kapış Kapış Satılıyor, Fiyatı 120 Liraya Yükseldi

120 LİRAYA ALICI BULUYOR

Tutlubahçe Mahallesi’nde son hasadını yapan çilek üreticisi Haldun Hastacı, yılın başından sonuna kadar verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek, çiftçiler için umut verici bir yıl olduğunu vurguladı. 6 yıldır çilek üretimi yapan Hastacı, "Sezon başında çilek 30-40 TL civarındaydı, şimdi ise 100-120 TL arasında alıcı buluyor. Bu yıl kalite ve verim açısından oldukça iyi bir sezon geçirdik" dedi.