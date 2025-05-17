Hatası Sayesinde Zengin Oldu: Köşeyi Döndü, Şimdi Servet Kazanıyor

DROPBOX PİYASAYA ÇIKTI, PAZARI DEĞİŞTİRDİ

2008 yılında Dropbox resmen kullanıma sunulduğunda, veri saklama ve paylaşım alışkanlıkları yeniden şekillendi. O dönemdeki sınırlı ve karmaşık bulut hizmetlerinin aksine, Dropbox kullanıcılarına basit, hızlı ve güvenli bir çözüm sundu. Artık dosyalara internet olan her yerden kolayca erişilebiliyordu.

STEVE JOBS’UN RADARINA GİRDİ AMA TEKLİFİ REDDETTİ

Başarısıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Dropbox, Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un da ilgisini çekti. 2011 yılında Jobs, şirketi satın almak için Houston’ı Apple merkezine davet etti. Ancak Houston, Dropbox’ın "bir özellik değil, bir platform" olduğuna inandığını belirterek teklifi reddetti. Aynı yıl Apple kendi çözümünü, iCloud’u duyurdu.