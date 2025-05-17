Hatası Sayesinde Zengin Oldu: Köşeyi Döndü, Şimdi Servet Kazanıyor
Bir USB belleğini unutması hayatını değiştirdi! Drew Houston, küçük bir aksilikten yola çıkarak Dropbox’ı kurdu, bugün 2,2 milyar dolarlık servetiyle teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinden biri.
Kaynak: Haber Merkezi
Bugün 2,2 milyar dolarlık servetiyle teknoloji dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Drew Houston’ın başarı hikayesi, sıradan bir unutkanlıkla başladı. 2006 yılında Boston'dan New York’a giden bir otobüste başlayan bu yolculuk, dijital çağın en önemli buluşlarından biri olan Dropbox’ın doğuşuna ilham verdi.
FİZİKSEL CİHAZLARA MEYDAN OKUDU
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) bilgisayar bilimi eğitimi alan Houston, yolculuk sırasında yanında taşımayı unuttuğu USB belleği yüzünden önemli dosyalarına ulaşamayınca, geleneksel veri taşıma yöntemlerinin yetersizliğini fark etti. Bu sorun, onu fiziksel cihazlara bağımlı olmadan dosya depolamanın bir yolunu bulmaya itti. Kısa sürede kod yazmaya başlayan Houston, henüz neyle karşılaşacağını bilmeden işe koyuldu.
ORTAĞINI SON ANDA BULDU, HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
O dönemde yatırım almak isteyen girişimciler için önemli bir merkez olan Y Combinator’a başvurmak isteyen Houston’ın önünde tek engel vardı: Program, tek kuruculu projeleri kabul etmiyordu. Başvuruya yalnızca iki hafta kala, Houston MIT’den Arash Ferdowsi ile tanıştı. Kısa bir görüşmeden sonra Ferdowsi projeye ortak oldu ve birlikte Dropbox’ı kurdular.
DROPBOX PİYASAYA ÇIKTI, PAZARI DEĞİŞTİRDİ
2008 yılında Dropbox resmen kullanıma sunulduğunda, veri saklama ve paylaşım alışkanlıkları yeniden şekillendi. O dönemdeki sınırlı ve karmaşık bulut hizmetlerinin aksine, Dropbox kullanıcılarına basit, hızlı ve güvenli bir çözüm sundu. Artık dosyalara internet olan her yerden kolayca erişilebiliyordu.
STEVE JOBS’UN RADARINA GİRDİ AMA TEKLİFİ REDDETTİ
Başarısıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Dropbox, Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un da ilgisini çekti. 2011 yılında Jobs, şirketi satın almak için Houston’ı Apple merkezine davet etti. Ancak Houston, Dropbox’ın "bir özellik değil, bir platform" olduğuna inandığını belirterek teklifi reddetti. Aynı yıl Apple kendi çözümünü, iCloud’u duyurdu.
KÜRESEL BÜYÜME HIZLANDI
Dropbox, Apple’ın teklifini reddetmesinin ardından büyümesini sürdürdü. Amazon altyapısından bağımsızlaşarak kendi sunucularını kurdu, ürünlerini farklı dillere çevirerek dünya geneline açıldı. Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Japonca sürümleri piyasaya sürüldü ve kullanıcı sayısı milyonları aştı.
BUGÜN BİR MİLYARLIK VİZYONER
Günümüzde Drew Houston, yalnızca teknolojiyi değil, dijital yaşam biçimimizi dönüştüren isimlerden biri olarak görülüyor. 42 yaşında, 2,2 milyar dolarlık kişisel servetiyle Forbes’un en zengin teknoloji girişimcileri listesinde yer alıyor. Dropbox ise bugün 175 ülkede faaliyet gösteriyor ve 100 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.