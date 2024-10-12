Hat Sahiplerine Soğuk Duş: Telefon Kullanan Herkes Artık Bu Parayı Ödeyecek

Milyonlarca hat sahibi, yeni düzenlemelerle birlikte ödemek zorunda kaldıkları yüksek faturalar nedeniyle büyük bir rahatsızlık yaşıyor. Son yapılan zamlarla birlikte internet, dakika ve SMS tarifelerinde yaşanan yüzde 300'lük artış, vatandaşları zor durumda bıraktı. Bu artışların ardından müşteriler, aylık faturalarında en az 250 TL’lik bir yükümlülükle karşı karşıya kaldı. Uzmanlar, 2022 yılından bu yana süregelen enflasyonun bu fiyat artışlarına neden olduğunu belirtiyor.

VATANDAŞIN ÇÖZÜM ARAYIŞI YETERSİZ KALDI

Hat sahipleri, telefon üzerinden yapılan pazarlıklar ya da sabit hatlarını taşıma gibi çözümler geliştirmeye çalışsalar da, son dönemde faturaların üç kat artması, vatandaşların belini büktü. Artan maliyetler karşısında, birçok kişi alternatif yöntemler arayışına girdi.