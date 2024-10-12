Hat Sahiplerine Soğuk Duş: Telefon Kullanan Herkes Artık Bu Parayı Ödeyecek
Türkiye'nin üç büyük telefon operatörü olan Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, telefon tarifelerinde gerçekleştirdikleri zamlarla gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca hat sahibi, yeni düzenlemelerle birlikte ödemek zorunda kaldıkları yüksek faturalar nedeniyle büyük bir rahatsızlık yaşıyor. Son yapılan zamlarla birlikte internet, dakika ve SMS tarifelerinde yaşanan yüzde 300'lük artış, vatandaşları zor durumda bıraktı. Bu artışların ardından müşteriler, aylık faturalarında en az 250 TL’lik bir yükümlülükle karşı karşıya kaldı. Uzmanlar, 2022 yılından bu yana süregelen enflasyonun bu fiyat artışlarına neden olduğunu belirtiyor.
VATANDAŞIN ÇÖZÜM ARAYIŞI YETERSİZ KALDI
Hat sahipleri, telefon üzerinden yapılan pazarlıklar ya da sabit hatlarını taşıma gibi çözümler geliştirmeye çalışsalar da, son dönemde faturaların üç kat artması, vatandaşların belini büktü. Artan maliyetler karşısında, birçok kişi alternatif yöntemler arayışına girdi.
EK MASRAFLAR YOLDA
Türkiye'de 5G teknolojisi için hazırlıklar sürerken, 2019 yılında duyurulan bu sistemin getireceği yeni maliyetler de gündeme geldi. 2020 yılında Apple’ın 5G uyumlu telefonları piyasaya sürmesiyle, vatandaşlar 5G SIM kartlar hakkında daha fazla bilgi edinmeye başladı. Ancak, eski telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren ek masrafların, ilerleyen dönemde faturalarına yansıması bekleniyor.
Uzmanlar, 5G destekli telefonlara geçişin zorunlu hale gelebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu durum, mevcut tarifelerdeki artışlarla birleştiğinde, vatandaşların cebinde daha fazla yük oluşturacak.