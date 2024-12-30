Hasattan Sonra Kayseri'de Doğal Mağaralarda Özenle Depolanıyor! Maliyeti Çok Düşük, 5 Ülkeye Kapış Kapış Satılıyor

Yeşilhisar’da patates üretimi yapan Osman Babacan, doğal mağaralarda patates saklamanın hem düşük maliyetli hem de enerji tasarrufu sağladığını belirtti. Babacan, "İki dönümlük araziye kazdırdığımız doğal depomuz, 3 bin ton patates kapasitesine sahip. Burada sakladığımız patatesler, doğal koşullar sayesinde uzun süre taze kalıyor ve herhangi bir ek masrafa gerek kalmıyor. Agria, Alegria ve Arizona çeşitlerini yetiştiriyoruz. Ürünlerimizi İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiyoruz" dedi.