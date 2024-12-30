Hasattan Sonra Kayseri'de Doğal Mağaralarda Özenle Depolanıyor! Maliyeti Çok Düşük, 5 Ülkeye Kapış Kapış Satılıyor
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde, kayadan oyma doğal mağaralarda saklanan kışlık patatesler, düşük maliyetlerle muhafaza ediliyor ve aralarında Suriye, Tunus, Irak, Azerbaycan ve Gürcistan’ın bulunduğu beş ülkeye ihraç ediliyor.
Kaynak: DHA
Yeşilhisar’da patates üretimi yapan Osman Babacan, doğal mağaralarda patates saklamanın hem düşük maliyetli hem de enerji tasarrufu sağladığını belirtti. Babacan, "İki dönümlük araziye kazdırdığımız doğal depomuz, 3 bin ton patates kapasitesine sahip. Burada sakladığımız patatesler, doğal koşullar sayesinde uzun süre taze kalıyor ve herhangi bir ek masrafa gerek kalmıyor. Agria, Alegria ve Arizona çeşitlerini yetiştiriyoruz. Ürünlerimizi İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiyoruz" dedi.
KARADENİZ’DEN ORTADOĞU’YA ULAŞIYOR
Bölgede hasat edilen kışlık patatesler, ekim ve kasım aylarında tarlalardan toplanarak mağaralara taşınıyor. Nem koruma özelliğiyle dikkat çeken bu mağaralar, ürünlerin yaz aylarına kadar bozulmadan muhafaza edilmesine olanak tanıyor. Babacan, "Doğal depolarımız, 5 ila 7 derece arasında sabit sıcaklık sağlıyor. Bu özellikleri sayesinde haziran ayına kadar patatesleri güvenle saklayabiliyoruz. Elektrik masrafının bulunmaması nedeniyle soğuk hava depolarına kıyasla çok daha avantajlı" diye konuştu.
YURT DIŞINA YOĞUN İLGİ
Doğal mağaralarda depolanan patatesler, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelindeki pazarlara gönderilirken, uluslararası alanda da büyük talep görüyor. Babacan, "Suriye, Tunus, Irak, Azerbaycan ve Gürcistan’a düzenli olarak ihracat yapıyoruz. Doğal depolar, hem ürünlerin kalitesini artırıyor hem de ihracatta rekabet avantajı sağlıyor. Bu yöntemi, bölgedeki tüm üreticilere tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.