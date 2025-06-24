Hasat Öncesi Çiftçiler Yıkıldı! Tarlasına Giden Gözlerine İnanamadı

Zarar gören tarlaların büyük bölümünün kiralık olması nedeniyle sigortasız olduğu, bu durumun da üreticiyi devlet desteklerinden mahrum bıraktığı belirtildi. Köy muhtarları ve çiftçiler, tarım arazilerinin afet bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulunarak, devletten acil destek talep etti.

“TOHUM YOK, GÜBRE YOK, MAHSUL KALMADI”

Lök köyünden üretici Alican Önal, dolu sonrası hiçbir ürünün tarlada kalmadığını belirterek, “Tohum yok, gübre yok, her şey bitti. Devletten destek bekliyoruz” dedi. Battal Köyü Muhtarı Hasan Gülsaçan da “Arazinin büyük bölümü sigortasız. Tohum da yok, gübre de. Bu şartlarda tarla işleyemeyiz” diye konuştu.