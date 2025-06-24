Hasat Öncesi Çiftçiler Yıkıldı! Tarlasına Giden Gözlerine İnanamadı
Yozgat’ta akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, hasat hazırlığı yapan çiftçileri büyük bir yıkıma uğrattı. Merkez başta olmak üzere Yerköy, Sarıkaya, Çayıralan ve Boğazlıyan ilçelerinde yaklaşık 50 köyde tarım arazileri ağır hasar aldı. Ekinini biçmek üzere tarlasına biçerdöver bekleyen üretici, sabahın erken saatlerinde tarlalarına koştuğunda manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Kaynak: ANKA
Zarar gören tarlaların büyük bölümünün kiralık olması nedeniyle sigortasız olduğu, bu durumun da üreticiyi devlet desteklerinden mahrum bıraktığı belirtildi. Köy muhtarları ve çiftçiler, tarım arazilerinin afet bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulunarak, devletten acil destek talep etti.
“TOHUM YOK, GÜBRE YOK, MAHSUL KALMADI”
Lök köyünden üretici Alican Önal, dolu sonrası hiçbir ürünün tarlada kalmadığını belirterek, “Tohum yok, gübre yok, her şey bitti. Devletten destek bekliyoruz” dedi. Battal Köyü Muhtarı Hasan Gülsaçan da “Arazinin büyük bölümü sigortasız. Tohum da yok, gübre de. Bu şartlarda tarla işleyemeyiz” diye konuştu.
“35 BİN DÖNÜM ARAZİNİN YALNIZCA 3 BİNİ SİGORTALI”
Büyük İncirli Köyü Muhtarı Sedat Zorlusoy, sigortalanamayan kiralık araziler nedeniyle üreticinin tamamen sahipsiz kaldığını vurguladı. Zorlusoy, “Köyümüzde 35 bin dönüm arazi var. Ancak yalnızca 3 bini sigortalı. Geri kalanında çiftçi yalnız” dedi.
“CENABIALLAH BİÇTİ, BANA GEREK KALMADI”
Hasada başlamaya hazırlanan biçerdöver sahibi Hidayet Biçiçi ise durumu şöyle özetledi: “Ben biçmeye geldim, ama Cenabıallah doluyla biçti. Mahsul kalmadı, köylü perişan. Borçlar var, yem yok, saman yok. Ne yapacağız bilmiyoruz.”
“ZARAR YÜZDE 80’İ BULDU”
Bayatören Köyü Muhtarı Mustafa Şahiner, başta arpa, buğday, mercimek ve nohutta olmak üzere ürünlerde zararın yüzde 70-80’e ulaştığını söyledi. Şahiner, “Çoğu üreticinin sigortası yok. Devletimizin müdahale etmesini bekliyoruz” çağrısında bulundu.
YOZGAT ZİRAAT ODASI: ÇİFTÇİ PUSLU, TARIM YIKILMAK ÜZERE
Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, 34 köyde etkili olan dolunun tarım sezonunu felç ettiğini belirtti. Açıkgöz, “Bu insanlar gariban, üreten insanlar. Sigortasız araziler çoğunlukta. Devlet bu bölgeyi afet ilan etmezse, çiftçi 2026’ya kadar toprağa dönemeyecek” dedi.
HAYVANCILIK DA TEHLİKEDE
Dolu sonrası yalnızca tarla ürünleri değil, hayvan yeminde de büyük kayıp yaşandığını belirten Açıkgöz, “Saman şu an 1.800 TL civarında ama fiyatı 3.000 TL’ye kadar çıkabilir. Hayvancılık da tarım kadar tehdit altında” uyarısında bulundu.
ÇİFTÇİDEN SON ÇAĞRI: DEVLET BU İNSANLARI YALNIZ BIRAKMASIN
Yaşanan afetin ardından birçok çiftçi hem ürününü hem umudunu kaybetti. “Emeğimiz gitti, borçlarımız kaldı” diyen üreticiler, devletten afet bölgesi ilanı ve acil yardım çağrısı yaptı. Kuraklık, don ve şimdi dolu nedeniyle yıkıma uğrayan çiftçiler, destek gelmemesi durumunda üretimden tamamen çekilmek zorunda kalabileceklerini dile getirdi.