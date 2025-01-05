Hasat Gözünü Erken Açtı: Büyük Zam Yolda
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında görülen erken yapraklanma, üreticiler arasında endişeye yol açtı.
Kaynak: İHA
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bağlarda beklenmedik şekilde üzümler erken uyandı. Üreticiler, 2025 yılı için üretim ve ekonomi açısından kaygı yaşadıklarını belirtti.
BAĞLARDA ERKEN YAPRAKLANMA YAYILIYOR
2024 yılının son günlerinde ilk olarak Emcelli Mahallesi’nde budama sırasında fark edilen bağlardaki erken yapraklanma, bu kez Sığırtmaçlı Mahallesi’nde de görüldü. Kır Mevkii’nde bağını budayan üzüm üreticisi Mehmet Saltık, asmaların filizlenmeye başladığını söyledi.
"ZOR BİR YIL OLACAK"
Üzüm üreticisi Mehmet Saltık, yaşadığı endişeyi şu sözlerle dile getirdi:
Birçok arkadaşım bağlarda erken uyanma var şeklinde konuşuyordu. Kendi bağıma budama için gittiğimde benim bağda da erken yaprak açmaya başladığını görünce tedirgin oldum. Eğer hava sıcaklıkları bu şekilde devam ederse 2025 yılı hem bizim açımızdan hem de ülke ekonomisi açısından kötü geçecek. İnşallah kısa zamanda mevsim normallerine döneriz de bağlarımız uykuya dalar.
BÜYÜK ZAM BEKLENİYOR
Ürünlerin erken uyanması ve hava şartları nedeniyle etkilenmesiyle yaşanabilecek üretim sıkıntısının tezgahlara da yansıması bekleniyor.
Üreticiler, mevsim normallerine dönülmesi için hava şartlarının bir an önce düzelmesini umut ediyor. Bu durumun devam etmesi halinde hem yerel üretim hem de ülke ekonomisi açısından önemli sıkıntılar yaşanabileceği ifade ediliyor.
ERKEN UYANMA NE ANLAMA GELİYOR?
Bağlarda erken uyanma, asmaların kış dinlenme dönemini tamamlamadan yapraklanması anlamına geliyor. Bu durum, özellikle ilkbahar aylarında yaşanabilecek don olaylarına karşı asmaların savunmasız kalmasına ve ürün kayıplarına yol açabiliyor.