Hasat Gözünü Erken Açtı: Büyük Zam Yolda

"ZOR BİR YIL OLACAK"

Üzüm üreticisi Mehmet Saltık, yaşadığı endişeyi şu sözlerle dile getirdi:

Birçok arkadaşım bağlarda erken uyanma var şeklinde konuşuyordu. Kendi bağıma budama için gittiğimde benim bağda da erken yaprak açmaya başladığını görünce tedirgin oldum. Eğer hava sıcaklıkları bu şekilde devam ederse 2025 yılı hem bizim açımızdan hem de ülke ekonomisi açısından kötü geçecek. İnşallah kısa zamanda mevsim normallerine döneriz de bağlarımız uykuya dalar.