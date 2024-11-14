Hasat Erken Başladı: Hırsızlara Karşı Dikenli Tellerle Korunuyor! Tanesi 60 Liradan Satılıyor
Alanya'da avokado hasadı erken başladı. Üreticiler hırsızlara karşı dikenli telle çevirdikleri arazilerinde köpekler ile gece gündüz nöbet tutuyor.
Kaynak: İHA
Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hasadının başlamasıyla birlikte hırsızlık olayları alarm verici boyutlara ulaştı. Üreticiler, gece gündüz nöbet tutarak, bahçelerini dikenli teller ve köpeklerle koruyor ancak hırsızlar bir türlü durdurulamıyor.
Avokado üreticileri, büyük emek vererek yetiştirdikleri meyvelerin çalınması nedeniyle hem ekonomik kayıplar yaşıyor hem de psikolojik olarak yıprandıklarını belirtiyorlar. Hırsızlar, avokado meyvesinin kolay taşınabilir olması nedeniyle hedef haline getiriyor ve üreticileri zamanından önce hasat yapmaya zorluyor. Tam olgunlaşmamış avokadoları düşük fiyata satmak zorunda kalan üreticiler, bu durumda büyük mağduriyet yaşıyor.
DİKENLİ TELLER VE KÖPEKLERLE KORUNUYOR
Hırsızlık olaylarının artmasıyla birlikte üreticiler, bahçelerini korumak için çeşitli önlemler almak zorunda kalıyor. Dikenli teller, güvenlik kameraları ve köpekler en sık kullanılan yöntemler arasında. Ancak bu önlemler bile hırsızları durdurmaya yetmiyor. Bazı üreticiler, daha güvenli bir çözüm olarak yüksek duvarlar ördürmek zorunda kalıyor.
Avokado üreticileri, yaşadıkları bu sorunu yetkili makamlara ve ziraat odalarına taşıyarak destek istedi. Üreticiler, hırsızlık olaylarının önlenmesi için daha caydırıcı cezaların uygulanmasını ve pazarlarda avokadonun gerçek değerinde satılmasını talep ediyor.
TANESİ 60 LİRADAN SATILIYOR
Sadece Yeniköy mahallesinde bu tür hırsızlıkların olmadığını ifade eden Veysel Öztürk, Mahmutlardan, Kargıcak'tan Anamur'dan meyveler sebzeler çalınıyor biz insanoğlu böyle olmamalıyız diyerek hırsızlığa karşı gerekli önlemleri alacağını söyledi. Öte yandan aynı mahallede üreticilik yapan Ahmet Satış, komşuların bahçelerinde yaşanan hırsızlıklardan dolayı tam olmamış avokadoları toplayıp yarı fiyatına sattığını söyledi.
Fiyatların üreticide düşük marketlerde ise pahalı olduğunu dile getiren Avokado üreticisi Mehmet Kaplan "Avokado, üreticide 15 pazarda, marketlerde tanesi 60 lira bu çok büyük haksızlık ve adaletsizlik, her ilçede Ziraat Odası Başkanı var bu durumun takipçisi olmasını istiyorum'' şeklinde konuştu.