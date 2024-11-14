Hasat Erken Başladı: Hırsızlara Karşı Dikenli Tellerle Korunuyor! Tanesi 60 Liradan Satılıyor

DİKENLİ TELLER VE KÖPEKLERLE KORUNUYOR

Hırsızlık olaylarının artmasıyla birlikte üreticiler, bahçelerini korumak için çeşitli önlemler almak zorunda kalıyor. Dikenli teller, güvenlik kameraları ve köpekler en sık kullanılan yöntemler arasında. Ancak bu önlemler bile hırsızları durdurmaya yetmiyor. Bazı üreticiler, daha güvenli bir çözüm olarak yüksek duvarlar ördürmek zorunda kalıyor.