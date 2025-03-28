Fiyatı 8 Bin Liradan 400 Liraya Düştü! Dubai, Katar, Kanada, İngiltere, Almanya... Hepsi Peşinde

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri olan Mersin'de örtü altında başlayan erik hasadı sürüyor. Özellikle Mut ve Silifke ilçelerindeki seralarda hasadı süren yeşil eriğin kilogramı 8 bin TL'den 400 TL'ye kadar düştü.

ÇOK SAYIDA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Tarım işçilerince dallarından toplanan erikler, makine yardımıyla boylarına göre paketlere ayrılıyor. Daha sonra 800 ile 400 TL arasında alıcı bulan erik Keben Mahallesi'nde bulunan tüccarlara ulaştırılarak hem iç pazara hem de ihracata gönderiliyor.

Eriğin özellikle yurt dışından Dubai, Katar, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin talep ettiği belirtildi.

REKOLTE BU YIL DÜŞTÜ

Ziraat Mühendisi Mustafa Kucur, "Eriklerimiz şu anda kalitesine göre 400-600-800 lira civarında gidiyor. Toplanan ürünü şu anda hem ihracata hem de iç piyasaya gönderiyoruz. Göksu vadisinde yaklaşık 3 bin dönüm arazide erik bahçesi var ama rekolte bu yıl üçte bir, dörtte bir oranında çok düşük. İklimsel sebepler, soğuklar ve kuşların meyve olacak çiçekleri aşırı yemesinden dolayı rekolte düştü" dedi.

YEŞİL ERİĞİN FAYDALARI

Eriğin faydaları nelerdir?

C vitamini içeriği ile bağışıklık sisteminin güçlenmesini destekler.

Kan damarlarının oluşum sürecine yardımcı olur.

İçeriğinde bulunan fitokimyasallar ile iltihaplanmaların azalmasını destekler.

Kabızlığın önlenmesine yardımcı olur.

Tokluk hissini destekler. Böylelikle kilo verme sürecinde faydalıdır.

Demir eksikliği tedavisinde destekleyicidir.

Yüksek kalsiyum içeriğiyle gelişim çağında olan çocukların kemik sağlığını destekler.

Önemli bir antioksidan kaynağıdır. Böylelikle hücrelerin kendini yenileme sürecine yardım eder.

Kolesterolün dengelenmesine yardım eder.

Lif bakımından zengindir. Böylelikle bağırsak sağlığının korunmasını destekler.

Yeşil eriğin faydaları arasında ayrıca kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan etkisi de bulunur.

Kaynak: İHA