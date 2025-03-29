Hasat Başladı Fiyatlar Dibi Gördü! Önceden Altınla Yarışıyordu, Şimdi 400 Lira

ÜRETİCİLER FİYATLARDAN MEMNUN

Sabak Mahallesi'nde üretici Volkan Sümbül, yüksek fiyatlardan memnun olduklarını belirtti. Sümbül, "Hasadın yaklaşık bir ay daha süreceğini ve soğuk hava ile kuşların çiçekleri yemesi nedeniyle mahsulde bir düşüş yaşadığımızı ancak fiyatların hala cazip olduğunu söylüyor. Açık alanda da hasat iyi olursa üreticimizin yüzü gülecektir. 5 dönümlük seramda 11-12 ton rekolte bekliyorum." dedi.