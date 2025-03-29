Hasat Başladı Fiyatlar Dibi Gördü! Önceden Altınla Yarışıyordu, Şimdi 400 Lira
Mersin’in Silifke ilçesinde, örtü altı erik hasadı devam ederken, fiyatlar sezon başına göre önemli bir düşüş yaşadı. İlk olarak 8 bin lira olan kilogram fiyatı, hasadın artmasıyla 400 liraya kadar geriledi.
Kaynak: AA
Tarım işçileri tarafından dallarından toplanan erikler, boylarına göre paketlenerek kamyonetlerle Keben Mahallesi'ndeki tüccarlara gönderiliyor. Meyveler, Dubai, Katar, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi ülkelere ihraç edilmekte, aynı zamanda iç pazara da sunuluyor.
ÜRETİCİLER FİYATLARDAN MEMNUN
Sabak Mahallesi'nde üretici Volkan Sümbül, yüksek fiyatlardan memnun olduklarını belirtti. Sümbül, "Hasadın yaklaşık bir ay daha süreceğini ve soğuk hava ile kuşların çiçekleri yemesi nedeniyle mahsulde bir düşüş yaşadığımızı ancak fiyatların hala cazip olduğunu söylüyor. Açık alanda da hasat iyi olursa üreticimizin yüzü gülecektir. 5 dönümlük seramda 11-12 ton rekolte bekliyorum." dedi.
Bölgede erik alımı yapan tüccar Mustafa Kucur ise erikleri hem iç pazara hem de ihracata gönderdiklerini ifade etti.
ÜRETİM ALANI GENİŞLİYOR
İlçe genelinde 15 bin dönüm arazide erik üretimi yapılırken, hasat döneminin sonuna yaklaşılmakta.