Hasat 15 Gün Geç Başladı: Türkiye'nin Yükünü Çekiyor! Tarlada 80, Markette 130 Liradan Satılıyor

İKLİM KOŞULLARI HER ŞEYİ ETKİLİYOR

Şahin, bu yıl hava koşullarının hasadı geciktirdiğini ancak genel anlamda üretimde ve verimde ciddi bir problem yaşanmadığını belirtti.

"Toprak yapısı, güneşin açısı, rüzgar gibi faktörler çileğin tadından aromaya ve pazara dayanımına kadar her aşamayı etkiliyor. Emiralem çileğinin farklı bir lezzete sahip olmasının sırrı da burada yatıyor" dedi.