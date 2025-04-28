Hasat 15 Gün Geç Başladı: Türkiye'nin Yükünü Çekiyor! Tarlada 80, Markette 130 Liradan Satılıyor
İzmir'in Emiralem Mahallesi'nde yetiştirilen ünlü çilekte bu yıl soğuk hava nedeniyle hasat 15 gün gecikmeli başladı. Tarlada 80 liradan satılan ürün, Türkiye'nin çilek ihtiyacının yarısını karşılıyor.
Kaynak: AA
İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Emiralem Mahallesi'nde yetiştirilen meşhur çileklerde bu yıl hasat, soğuk havaların etkisiyle 15 gün gecikmeli başladı. Aroması ve uzun raf ömrüyle dikkat çeken Emiralem çileği, tarladan 75-80 TL arasında alıcı bulurken, Türkiye’nin çilek ihtiyacının büyük bölümünü karşılamaya devam ediyor.
Normalde nisan ayı başında başlayan çilek hasadı, bu yıl mart ve nisan aylarında sıcaklıkların düşük seyretmesi nedeniyle 15 gün gecikti. Ancak üreticiler, verim ve kaliteden memnun.
"DEKAR BAŞINA 4 TON VERİM ALIYORUZ"
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İzmir’in Türkiye’nin en önemli çilek üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Şahin, Emiralem Mahallesi'nde çilek üretiminin adeta bir kültüre dönüştüğünü belirterek, bölgedeki toprak yapısı ve iklimin çileğin lezzetine büyük katkı sağladığını söyledi.
Şahin, Emiralem’de üretilen çileğin İzmir’in çilek talebinin yarısını karşıladığını belirtti ve ekledi: "Emiralem Mahallesi'nde yıllık 1613 dekarlık alanda 6 bin 452 ton çilek üretiliyor. Dekar başına yaklaşık 4 ton verim alıyoruz."
İKLİM KOŞULLARI HER ŞEYİ ETKİLİYOR
Şahin, bu yıl hava koşullarının hasadı geciktirdiğini ancak genel anlamda üretimde ve verimde ciddi bir problem yaşanmadığını belirtti.
"Toprak yapısı, güneşin açısı, rüzgar gibi faktörler çileğin tadından aromaya ve pazara dayanımına kadar her aşamayı etkiliyor. Emiralem çileğinin farklı bir lezzete sahip olmasının sırrı da burada yatıyor" dedi.
"HASAT GÜZEL, FİYAT GÜZEL"
Çilek üreticisi Sercan Çevik de Emiralem'in ününü koruduğunu ifade etti. 17 dönümlük arazide farklı çeşitlerde çilek yetiştirdiğini söyleyen Çevik, "Soğuk havadan dolayı hasat 15 gün sarktı. Ancak hem verim hem de fiyatlar oldukça tatmin edici. Tarladan satış fiyatı 75–80 TL bandında. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu. Markette ise şuan çilek, 100 ile 180 lira arasında satılıyor.
Emiralem çileği, taze tüketimin yanı sıra reçel, marmelat ve kuru gıda sektörlerinde de yoğun talep görüyor.