Hasarsızlık İndirimi Araçtan Sürücüye mi Geçiyor? SEDDK Son Noktayı Koydu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), son günlerde gündeme gelen “zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indiriminin sürücüye özel hale getirildiği” yönündeki iddialara yanıt verdi. Kurum, söz konusu bilgilerin mevcut mevzuatla uyumlu olmadığını vurguladı.

MEVCUT UYGULAMA ARAÇ ÜZERİNDEN İŞLİYOR

SEDDK, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili düzenlemeler doğrultusunda zorunlu trafik sigortası poliçelerinin sürücüye değil, motorlu aracın işletmecisine düzenlendiğini hatırlattı. Bu nedenle, günümüzde trafik sigortalarının doğrudan sürücüye özel yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Kurum ayrıca, bir kişinin birden fazla araca sahip olması durumunda poliçe düzenlenirken hangi sürücünün araçları kullanacağına bakılmadığını ifade etti. Bu kapsamda, ikinci ve sonraki araçlar için poliçeler genellikle 4. basamaktan başlatılıyor. Ancak araç değişikliğinde, sigortalıların mevcut hasarsızlık indirimlerini yeni araçlarına aktarabildiği de anımsatıldı.

2026 DÜZENLEMESİ NE GETİRECEK?

SEDDK, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemenin, kamuoyunda iddia edildiği gibi sürücü bazlı bir sisteme geçişi kapsamadığını belirtti. Yeni düzenleme, yalnızca “avantajlı basamak aktarımı”na ilişkin teknik bir değişiklik içeriyor.

Buna göre, avantajlı basamakta bulunan araç satıldığında, sigortalılar yeni araçlarını önce alsalar bile mevcut hasarsızlık basamaklarını yeni araçlarına aktarabilecek. Sigortalılar, acenteleri veya sigorta şirketleri aracılığıyla basamak düzeltmesi talebinde bulunabilir; başvuru yapılmazsa, düzeltme poliçe yenileme döneminde sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek. Aynı uygulama, dezavantajlı basamakta olanlar için de geçerli olacak.

SEDDK, trafik sigortasında iyi sürücü ile riskli sürücüyü daha adil ve net bir şekilde ayırmayı hedefleyen modeller üzerinde de çalıştığını açıkladı.

Bu kapsamda, poliçelerin araçtan bağımsız olarak sürücü bazlı düzenlenebilmesi için alternatif sistemlerin geliştirildiği ve ilgili paydaşlarla iş birliği içinde test edildiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi