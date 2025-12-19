Hasarsızlık İndirimi Araçtan Sürücüye mi Geçiyor? SEDDK Son Noktayı Koydu

SEDDK, zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indiriminin sürücüye özel hale getirildiği iddialarını yalanladı. Mevcut sistemin araç bazlı olduğunu hatırlatan kurum, 2026’da yürürlüğe girecek düzenlemenin ise sadece avantajlı basamak aktarımını kolaylaştıracağını açıkladı.

Son Güncelleme:
Hasarsızlık İndirimi Araçtan Sürücüye mi Geçiyor? SEDDK Son Noktayı Koydu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), son günlerde gündeme gelen “zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indiriminin sürücüye özel hale getirildiği” yönündeki iddialara yanıt verdi. Kurum, söz konusu bilgilerin mevcut mevzuatla uyumlu olmadığını vurguladı.

MEVCUT UYGULAMA ARAÇ ÜZERİNDEN İŞLİYOR

SEDDK, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili düzenlemeler doğrultusunda zorunlu trafik sigortası poliçelerinin sürücüye değil, motorlu aracın işletmecisine düzenlendiğini hatırlattı. Bu nedenle, günümüzde trafik sigortalarının doğrudan sürücüye özel yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Kurum ayrıca, bir kişinin birden fazla araca sahip olması durumunda poliçe düzenlenirken hangi sürücünün araçları kullanacağına bakılmadığını ifade etti. Bu kapsamda, ikinci ve sonraki araçlar için poliçeler genellikle 4. basamaktan başlatılıyor. Ancak araç değişikliğinde, sigortalıların mevcut hasarsızlık indirimlerini yeni araçlarına aktarabildiği de anımsatıldı.

Hasarsızlık İndirimi Araçtan Sürücüye mi Geçiyor? SEDDK Son Noktayı Koydu - Resim : 1

2026 DÜZENLEMESİ NE GETİRECEK?

SEDDK, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemenin, kamuoyunda iddia edildiği gibi sürücü bazlı bir sisteme geçişi kapsamadığını belirtti. Yeni düzenleme, yalnızca “avantajlı basamak aktarımı”na ilişkin teknik bir değişiklik içeriyor.

Buna göre, avantajlı basamakta bulunan araç satıldığında, sigortalılar yeni araçlarını önce alsalar bile mevcut hasarsızlık basamaklarını yeni araçlarına aktarabilecek. Sigortalılar, acenteleri veya sigorta şirketleri aracılığıyla basamak düzeltmesi talebinde bulunabilir; başvuru yapılmazsa, düzeltme poliçe yenileme döneminde sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek. Aynı uygulama, dezavantajlı basamakta olanlar için de geçerli olacak.

Hasarsızlık İndirimi Araçtan Sürücüye mi Geçiyor? SEDDK Son Noktayı Koydu - Resim : 2

SEDDK, trafik sigortasında iyi sürücü ile riskli sürücüyü daha adil ve net bir şekilde ayırmayı hedefleyen modeller üzerinde de çalıştığını açıkladı.

Bu kapsamda, poliçelerin araçtan bağımsız olarak sürücü bazlı düzenlenebilmesi için alternatif sistemlerin geliştirildiği ve ilgili paydaşlarla iş birliği içinde test edildiği ifade edildi.

2026 Asgari Ücreti İçin En Net Rakam! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hassasiyeti Var' Diyerek Açıkladı! Büyük Ölçüde Belli2026 Asgari Ücreti İçin En Net Rakam! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hassasiyeti Var' Diyerek Açıkladı! Büyük Ölçüde BelliEkonomi
Yeni Vergi Paketi Yürürlüğe Girdi: Araçtan Kiraya Kadar Her Şey Etkilenecek! Kim ne Kadar Ödeyecek?Yeni Vergi Paketi Yürürlüğe Girdi: Araçtan Kiraya Kadar Her Şey Etkilenecek! Kim ne Kadar Ödeyecek?Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Trafik sigortası
Son Güncelleme:
Altın, Bakır, Petrol, Doğal Gaz… Dev Bankadan 2026 Yılı İçin Flaş Tahminler… Altın, Bakır, Petrol, Doğal Gaz… Dev Bankadan 2026 Yılı İçin Flaş Tahminler…
2026 Asgari Ücreti İçin En Net Rakam! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hassasiyeti Var' Diyerek Açıkladı! Büyük Ölçüde Belli 2026 Asgari Ücreti İçin En Net Rakam! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hassasiyeti Var' Diyerek Açıkladı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor
26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı Var 26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı
Gazeteci Levent Gültekin Serbest Bırakıldı Gazeteci Levent Gültekin Serbest Bırakıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İsmi Değişiyor! Polis Mesai Saatlerine Yeni Düzenleme Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İsmi Değişiyor! Polis Mesai Saatlerine Yeni Düzenleme