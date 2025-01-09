Hasadı Bayram Havasında Yapılıyor, En Kalitelisi O Bölgeden Çıkıyor! Faydası Saymakla Bitmiyor

Nazilli Belediyesi’ne ait tarlalarda zeytinlerin hasat edilerek katkısız bir şekilde zeytinyağı üretiliyor. Belediye ekipleri tarafından hasat edilen zeytinler, yağhanede işleme alındıktan sonra satışa sunuluyor.

‘ÜLKEMİZDEKİ EN KALİTELİ ZEYİNTAĞI’

Bölgede incelemeler yapan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, “Ülkemizde en kaliteli zeytinler Aydın’da, en kaliteli zeytinyağı ise Nazillimizde üretilmektedir. Bu kaliteyi halkımızla paylaşmaktan gurur duyuyoruz” dedi.