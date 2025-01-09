Hasadı Bayram Havasında Yapılıyor, En Kalitelisi O Bölgeden Çıkıyor! Faydası Saymakla Bitmiyor
Türkiye’nin önemli üretim ürünlerinden biri olan zeytinin hasadı devam ediyor. Son olarak Nazilli’de hasat başladı.
Kaynak: İHA
Nazilli Belediyesi, kendisine ait arazilerdeki zeytinlerin hasadına başladı. Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olan Aydın’da hasat bayram havasında geçiyor.
Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, bölgedeki zeytinin kalitesine dikkat çekerek, en kaliteli zeytinyağının Nazilli’den çıktığını belirtti.
Nazilli Belediyesi’ne ait tarlalarda zeytinlerin hasat edilerek katkısız bir şekilde zeytinyağı üretiliyor. Belediye ekipleri tarafından hasat edilen zeytinler, yağhanede işleme alındıktan sonra satışa sunuluyor.
‘ÜLKEMİZDEKİ EN KALİTELİ ZEYİNTAĞI’
Bölgede incelemeler yapan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, “Ülkemizde en kaliteli zeytinler Aydın’da, en kaliteli zeytinyağı ise Nazillimizde üretilmektedir. Bu kaliteyi halkımızla paylaşmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI NELER?
Zeytinyağı, tekli doymamış yağlar arasında zengin içeriğe sahip olmasıyla stresi kronik hastalık riskini azaltma özelliğine sahiptir. Zeytinyağı, anti-inflamatuar olup, iltihapları da azaltma gibi etkiler barındırır.