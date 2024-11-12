Hasadı Başlamadan Bitti: Yarısı Öldü Yarısı Can Çekişiyor! 'Büyük Bir Milli Kayıp'

Trakya'da yaşanan kuraklık, ayçiçeğine alternatif olarak yetiştirilen kanola bitkisini de vurdu. Çiftçilerin 'sarı altın' dediği kanolanın hasadı başlamadan yüzde 50'si kururken, diğer yüzde 50'si de kuraklığa dayanmaya çalışıyor.

"BÜYÜK BİR MİLLİ KAYIP"

Edirne Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, kanolanın bu yıl yaşadığı durumu "Büyük bir milli kayıp" olarak nitelendirdi. Öztürk, "Beklenen mevsimsel yağışlarda gelmediğinden dolayı şu anda kanolalarda ekilenlerin yüzde 50'si ölmüş durumda, yüzde 50'si de can çekişmekte. Eğer son 3-4 gün içinde veya bir hafta içinde yağmur gelmese, bu kanolalar da bozulacaktır. Büyük bir milli kayıp" diye konuştu.

Trakya’da 'sarı altın' olarak bilinen kanola, bu yıl kuraklıkla mücadelede zorlandı ve istenilen verime ulaşamadı. Ayçiçeğine alternatif olarak son yıllarda Trakya topraklarında giderek daha fazla ekilen kanola, bu yıl yeterli yağış alamayınca yüzde 50’ye varan bir verim kaybı yaşandı.

20 BİN 713 DEKARLIK ALANDA ÜRETİLİYOR

Edirne’de toplam 20 bin 713 dekarlık alanda ekimi yapılan kanola, ülke genelinde bitkisel yağ üretiminin yanı sıra biyodizel üretiminde de önemli bir kaynak olarak kullanılıyor. Ancak yaşanan kuraklık, çiftçilerin umutlarını yarıya indirdi.

‘ŞU ANDA TAMAMEN İŞİMİZ UMUT’

15 Eylül tarihinden ekim ayı başına kadar kanola ekimi yapıldığını ve bu yıl fazla ekim yapıldığını belirten Öztürk, "Müthiş bir eylül sıcakları, ekim sıcakları topraktaki tavın gitmesine sebep oldu. Beklenen mevsimsel yağışlarda gelmediğinden dolayı şu anda kanolalarda ekilenlerin yüzde 50'si ölmüş durumda, yüzde 50'si de can çekişmekte.

1 HAFTA İÇERİSİNDE YAĞIŞ OLMAZSA...

Eğer son 3-4 gün içinde veya bir hafta içinde yağmur gelmese, bu kanolalar da bozulacaktır. Büyük bir milli kayıp. Mevsim normallerinin yağışları çok geç kalmış olmasına rağmen bugünlerde yağmur yağarsa arkasından da belli bir ısı seviyesinde durursa, çok aşırı eksilere düşmezse gelişimi tamamlamasını umut ediyoruz. Şu anda tamamen işimiz umut" diye konuştu.

'BU KADAR YÜKSEK SICAKLIKLA HİÇ KARŞILAŞMADIK'

Eylül ayı içerisinde ekimi yapılan kanolaların yüzde 50'sinin kaybedildiğini söyleyen Öztürk, "Artık onları yağışlar da kurtaramaz. Yağış olsa büyüyecek, kuruyor. Şu anda toprağa da baktığımız zaman bir gram nem yok, tav yok. Bunların ne olacağını yağışların sonra göreceğiz, böyle bir şey ile ilk defa karşılaştık. Şu anda Trakya'da, Edirne'de bence yüzyılın kurağını yaşıyoruz. Buğdaylar da tamamen kuruya ekildi. Bu zamana kadar çıkmaları gerekiyordu ki gelişim evrelerini tamamlasın" dedi.

'BU KADARIYLA HİÇ KARŞILAŞMADIK'

Yüksek sıcaklıkların büyük etkisi olduğunu belirten Öztürk, "Kanolalar evrelerini tamamlayamazsa yarın aralık, ocak ve şubat soğuklarında ne olacaklarını hep beraber göreceğiz. Bu şekilde kurağa ekimler yaptık ama bu kadar uzun süre yağışın gelmemesi, artı bu kadar yüksek derecede sıcaklıklar ile hiç karşılaşmadık. 30-35 dereceleri gördük. Bu sıcaklıklarla hiç karşılaşmadık. Biraz az yağış alırdı ama ısı düşük olduğundan dolayı o nem giderdi. Ama gerçekten yaz ayı sıcaklıkları kadar olduğundan böyle bir şeyi hatırlayan yok" diye konuştu.

'ÇOK MALİYETLİ BİR ÜRÜN'

Kanolanın yetiştirilmesinin masraflı olduğunu belirten Öztürk, "Ayçiçeğinde bazı bölgelerde neredeyse sıfıra yakın verim alındı. Üreticiler daha önce de kanola ekiyordu; ama bu sene yoğun bir ekim oldu. Üretici bir umutla ekti. Fakat iklimsel değişiklikler eylül ve ekim ayında da devam ettiğinden dolayı bu sefer kanolada da hüsrana uğradı. Çok masraflar yapıldı. İlacı, gübresi ve işçilik olarak çok maliyetli bir ürün.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YENİLDİ'

Kışlık bir mahsul olduğu için bizim bölgemizde yaklaşık 200 ile 350 kilogram arasında verim sağlıyordu. Geçtiğimiz sezon en iyi fiyatın kanolada olmasından dolayı üreticiler de tercih etti. Ama maalesef yine iklim değişikliğine yenildi" diye konuştu.

Kaynak: DHA