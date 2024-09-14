Hasadı Başlamadan Aylar Önce Tükeniyor: Gurbetçiler Bile Alıp Alıp Yaşadıkları Ülkelere Götürüyor
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli kestane balı, yoğun talep görüyor.
Kaynak: AA
Lezzeti ve kalitesiyle ünlenen Salıpazarı balını tatmak isteyenler, hasat döneminden önce siparişlerini veriyor. Arıcılıkla uğraşan Mehmet Yazar, "Bizim balımızı bir kez tadan, yeniden almak istiyor. Hasattan 10 gün önce siparişler gelmeye başlıyor, hasattan 15 gün sonra ise elimde bal kalmıyor" diyerek talebin ne kadar yüksek olduğunu vurguladı. Samsun Arıcılar Birliği Salıpazarı temsilcisi Burhan Kesler ise özellikle gurbetçilerin, balı memleketlerine götürdüklerini ifade etti.
950 rakımlı Salıpazarı köylerinde yetişen kestane ağaçlarının çiçeklerinden elde edilen bu bal, içeriğindeki yüksek kestane oranı ile diğer ballardan ayrılıyor. Yüzde 72 kestane oranına sahip bu özel balda, bu yıl 40 tonluk bir rekolte bekleniyor. Salıpazarı kestane balı, kokusu ve tadıyla öne çıkarak kısa sürede tükeniyor.
HASAT BAŞLAMADAN TÜKENİYOR
Meşhur kestane balını tatmak isteyenlerin, hasat başlamadan önce sipariş vermesi gerekiyor. Temiz, organik ve kaliteli üretim yaptığını belirten Mehmet Yazar, Salıpazarı'nın doğal koşullarının balın kalitesine büyük katkı sağladığını belirtti.
"ALAN TEKRARDAN ALIYOR 15 GÜNDE BİTİYOR"
Yılda ortalama 250 ila 300 kilogram bal üretimi olduğunu anlatan Yazar, "Müşterilerimiz kaliteyi takdir ediyor. Bizim balımızı bir defa tadan tekrar istiyor. Hasattan 10 gün önce müşterilerim siparişleri vermeye başlıyor. Bizde önce kalite, sonra fiyat. Hasattan 15 gün sonra elimde bal kalmamış oluyor. Bizden bal almak isteyen olursa kesinlikle önceden sipariş vermesi gerekiyor" diye konuştu.
Yılda ortalama 300 kilogram bal üreten Mehmet Şahin de 2019'da vefat eden babasının mesleğini devraldığını belirterek "100 kovan bal üretimi yapıyorum. Bu yıl hasattan hemen sonra satışını yaptım. Bölgemiz yüksek rakımlı olduğu için çok farklı çiçeklere ve kestane ağaçlarına sahip. Bal üretimi için her türlü imkanımız var" dedi.
HASATTAN KISA SÜRE SONRA ÜRETİCİLERİN ELİNDE BAL KALMADI
Samsun Arıcılar Birliği Salıpazarı temsilcisi Burhan Kesler ise üreticileri tek tek ziyaret ederek kestane balının analizini yaptıklarını dile getirdi.
Salıpazarı kestane balının meşhur olduğunu vurgulayan Kesler, şunları kaydetti:
"Hakiki ilaçlık kestane balı üretimi yapıyoruz. İlçe olarak patentini de aldık. Ortalama kovan başına 3 ila 5 kilogram verim alabildik. Geçen yıl kestane balı üretimi neredeyse hiç olmamıştı. Bu sene de kestane çiçeğinin bal akım sezonunda aşırı sıcaklar nedeniyle çiçeği güneş yaktığından verim biraz düştü. Salıpazarı'nda 8 bin kovan üretim var. Bu da yaklaşık 40 ton rekolte yapıyor" ifadelerini kullandı.
Kesler, bal üreticilerinin ağustos sonu ile eylül başlarından itibaren hasada başladığını belirterek "Hasattan hemen sonra üreticimizin elinde neredeyse bal kalmadı. Salıpazarı kestane balı her derde deva. O yüzden tüketimi çok fazla oluyor. Anzer balı nasıl ünlü ise bizim de Salıpazarı kestane balımız meşhurdur. Özellikle gurbetçilerimiz hasattan sonra balı alarak yaşadıkları ülkelere götürüyor" dedi.