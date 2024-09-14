Hasadı Başlamadan Aylar Önce Tükeniyor: Gurbetçiler Bile Alıp Alıp Yaşadıkları Ülkelere Götürüyor

Lezzeti ve kalitesiyle ünlenen Salıpazarı balını tatmak isteyenler, hasat döneminden önce siparişlerini veriyor. Arıcılıkla uğraşan Mehmet Yazar, "Bizim balımızı bir kez tadan, yeniden almak istiyor. Hasattan 10 gün önce siparişler gelmeye başlıyor, hasattan 15 gün sonra ise elimde bal kalmıyor" diyerek talebin ne kadar yüksek olduğunu vurguladı. Samsun Arıcılar Birliği Salıpazarı temsilcisi Burhan Kesler ise özellikle gurbetçilerin, balı memleketlerine götürdüklerini ifade etti.

950 rakımlı Salıpazarı köylerinde yetişen kestane ağaçlarının çiçeklerinden elde edilen bu bal, içeriğindeki yüksek kestane oranı ile diğer ballardan ayrılıyor. Yüzde 72 kestane oranına sahip bu özel balda, bu yıl 40 tonluk bir rekolte bekleniyor. Salıpazarı kestane balı, kokusu ve tadıyla öne çıkarak kısa sürede tükeniyor.