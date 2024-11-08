Hasadı Başladı: Ödüllü Balın Kilosu Altınla Yarışıyor

KİLOSU ALTINLA YARIŞIYOR

Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında 200 civarında endemik bitkinin bulunduğunu ve bu çeşitlilik sayesinde kaliteli bal üretebildiklerini belirten Ersan, "Bitlis balı, orijin çeşitliliği ile de kendini diğer ballardan tamamen farklı kılan bir özelliğe sahip. Balımızı kalitesi ve kıymeti de bitkisel kaynağımızdan kaynaklanmaktadır. Allah, bu bölgeye has özellikler vermiş. Hiçbir endüstriyel yatırımın olmadığı, yüksek rakımlı yaylaları ve akarsuları ile tamamen doğal ve organik ballarımızı sipariş üzerine gönderiyoruz. Bunların büyük bölümünü iç piyasadaki müşterilerimize, küçük bir kısmını da yurt dışına gönderiyoruz. Kara kovan balın kilosu da bin 500-2 bin TL arasında satılıyor" dedi.