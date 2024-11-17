Hasadı Başladı, Kilosu 45 Liradan Satılacak: Avrupa'dan Talep Üstüne Talep Yağıyor
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, geçtiğimiz yıl kentte 19 bin 214 dekarlık alanda yetiştirilen 43 bin 159 ton nar, üreticilere 431 milyon 590 bin lira gelir sağladı.
Kaynak: AA
Nar hasadı bu yıl da, sabahın erken saatlerinde mevsimlik tarım işçileri tarafından büyük bir özenle gerçekleştiriliyor. Toplanan narlar, dikkatlice paketlenerek hem iç piyasa hem de ihracat için hazırlanıyor.
DEPREMİN ETKİLERİ SÜRÜYOR
İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, bu yıl kentte 20 bin dekar alanda nar üretimi yapıldığını belirtti. Rekoltenin geçen yılki seviyelerde olmasının beklendiğini ifade eden Kıyas, deprem etkilerinin hala devam etmesi nedeniyle ekim alanlarında bir miktar azalma yaşandığını vurguladı.
Adıyaman narının ihraç edildiğini, başlıca pazarlarının Almanya ve Rusya olduğunu aktaran Kıyas, "Adıyaman narını diğer illerden ayıran en önemli özelliğimiz organik olması. Bu yüzden de ihracatta ön planda yer alıyoruz" diye konuştu.
Narın, Adıyaman için önemine dikkati çeken Kıyas, "Nar ilimizde gittikçe gelişen bir ürünümüz. Şu an nar yetiştiriciliğinde 13'üncü sırada yer alıyoruz. Soğuk hava depolarımız yeteri kadar var. Üreticilerimiz narlarının bir kısmını orada muhafaza edecekler" dedi.
AVRUPADAN TALEP YAĞIYOR
Narların Avrupa'dan talep gördüğünü aktaran Halil Gürsoy ise, "Ben bu bahçeyi 13 yıl önce kurdum. 3 yılın ardından ürün almaya başladık. Yaklaşık 5 yıldır da 200 tonun üzerinde ürün topluyoruz. Avrupa, narlarını bizlerden almakta. Bizler de böyle ihracat yaptığımız için mutlu oluyoruz" dedi.
Narın kilosu market raflarında 45 TL'den satılıyor.