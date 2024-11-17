Hasadı Başladı, Kilosu 45 Liradan Satılacak: Avrupa'dan Talep Üstüne Talep Yağıyor

Nar hasadı bu yıl da, sabahın erken saatlerinde mevsimlik tarım işçileri tarafından büyük bir özenle gerçekleştiriliyor. Toplanan narlar, dikkatlice paketlenerek hem iç piyasa hem de ihracat için hazırlanıyor.

DEPREMİN ETKİLERİ SÜRÜYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, bu yıl kentte 20 bin dekar alanda nar üretimi yapıldığını belirtti. Rekoltenin geçen yılki seviyelerde olmasının beklendiğini ifade eden Kıyas, deprem etkilerinin hala devam etmesi nedeniyle ekim alanlarında bir miktar azalma yaşandığını vurguladı.