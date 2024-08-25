Hasadı Başladı Fiyatı Altınla Yarışıyor: 40 Derece Sıcakta Toplanıyor
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin simgesi haline gelen ve "yeşil altın" olarak anılan Antep fıstığında hasat dönemi başladı. Gaziantep’te, son yılların en yüksek rekoltesi beklenirken, ilk mahsul olan baklavalık boz fıstığın toplanmasına başlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giden işçiler, 40 dereceyi bulan sıcaklıklara rağmen gün boyu çalışarak bu değerli ürünü topluyor.
Türkiye’de fıstık üretiminin büyük bölümünü karşılayan Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde, havaların ısınmasıyla birlikte çiftçiler hasat için kolları sıvadı. Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa başta olmak üzere, Türkiye genelinde 50’den fazla ilde yetiştirilen Antep fıstığında bu yılki rekoltenin yüksek olması bekleniyor.
Hasat sezonu, Gaziantep’in Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde yoğun bir şekilde başladı. Özellikle baklava yapımında kullanılan ve "boz fıstık" olarak bilinen fıstık türü, sabah saatlerinde gruplar halinde fıstık bahçelerine giden işçiler tarafından toplanıyor. 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda çalışan işçiler, fıstıkları özenle toplayarak çuvallara dolduruyor ve işletme tesislerine gönderiyor.
Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Oğuzeli ilçesinin Dokuzyol Mahallesi'ndeki hasada katılarak, bu yılki fıstık hasadının son derece bereketli geçtiğini belirtti. Karayılan, "Gaziantep’in ‘yeşil altını’ olan Antep fıstığı, bu yıl çok bereketli bir hasat dönemi yaşıyor. Rekolte açısından da geçmiş yıllara göre çok daha verimli bir yıl geçiriyoruz" dedi.
Çiftçi Mehmet İşbilir ise, bu yılki rekolteden son derece memnun olduklarını dile getirerek, "50 yaşındayım, ilk defa bu kadar verimli bir ürün elde ettik. Bu yıl, Antep fıstığında oldukça bereketli bir hasat dönemi yaşıyoruz" şeklinde konuştu.