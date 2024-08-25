Hasadı Başladı Fiyatı Altınla Yarışıyor: 40 Derece Sıcakta Toplanıyor

Türkiye’de fıstık üretiminin büyük bölümünü karşılayan Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde, havaların ısınmasıyla birlikte çiftçiler hasat için kolları sıvadı. Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa başta olmak üzere, Türkiye genelinde 50’den fazla ilde yetiştirilen Antep fıstığında bu yılki rekoltenin yüksek olması bekleniyor.

Hasat sezonu, Gaziantep’in Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde yoğun bir şekilde başladı. Özellikle baklava yapımında kullanılan ve "boz fıstık" olarak bilinen fıstık türü, sabah saatlerinde gruplar halinde fıstık bahçelerine giden işçiler tarafından toplanıyor. 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda çalışan işçiler, fıstıkları özenle toplayarak çuvallara dolduruyor ve işletme tesislerine gönderiyor.